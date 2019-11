Dvojno kenijsko slavje na prestižnem maratonu

V moški konkurenci je bil drugi njegov rojak Albert Korir (2:08:36), tretji pa Etiopijec Girma Bekele Gebre (2:08:38).

Pri ženskah pa je že v svojem prvem nastopu na tej razdalji slavila svetovna rekorderka v polmaratonu Jepkosgeijeva. Zmagala je s časom 2:22:38, druga je bila njena rojakinja Mary Keitany (2:23:32), lanska zmagovalka, tretja pa Etiopijka Ruti Aga (2:25:51).

Foto: Reuters

V New Yorku je teklo prek 52.000 tekačev. Foto: Reuters

Na eni največjih maratonskih tekem na svetu je letos nastopilo približno 52.000 tekačev.

Look at the wave 1 runners taking on the Verrazzano Bridge! Inspired? Enter our special-edition drawing for the 2020 #TCSNYCMarathon right now for the chance to be one of the 50 people to gain entry to the next year's race - our 50th anniversary! https://t.co/WJxIZe1JQT pic.twitter.com/SA2cEtthGm