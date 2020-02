Maja Mihalinec za konec zimske sezone zmagala v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prav tako na 60 m je bila Kaja Debevec peta, Zala Istenič, tretja Slovenka, pa šesta. Obe sta tekli 7,75.

"Vesela sem, da sem se po državnem prvenstvu konec prejšnjega tedna v Novem mestu odločila za ta nastop. Vso sezono doslej sem namreč čutila, da še nisem odtekla izida, ki sem ga sposobna. Današnji tek je bil že bliže idealnemu. Kot že nekajkrat letos sem imela dober reakcijski čas na startu in sem si takoj pridobila nekaj prednosti pred tekmicami. To sem potem tudi obdržala in se povsem približala osebnemu rekordu. V ponedeljek bom tako z dobrimi občutki začela s treningi za olimpijsko sezono," je povedala Mihalinčeva.

Preberite še: