Potem ko so Kitajci danes za nedoločen čas prestavili azijske igre, je pozneje prišla še novica, da letos na Kitajskem ne bo mitingov atletske diamantne lige. Zaradi omejitev potovanj in strogih protikoronskih pravil so bili prisiljeni odpovedati septembrski tekmovanji v Šanghaju in Shenzhenu, poroča dpa.