Kipchoge zmagal na maratonu na letališču na Nizozemskem

To je bila prva maratonska zmaga 36-letnega Kenijca po lanskem spodrsljaju na londonskem maratonu.

To je bila prva maratonska zmaga 36-letnega Kenijca po lanskem spodrsljaju na londonskem maratonu, ki ga je končal na osmem mestu, kar je bila njegova najslabša uvrstitev v karieri. Pred tem je zmagal na 11 maratonih, na prav vseh maratonih, na katerih je nastopil, od leta 2013 naprej.

Maraton, na tem so tekači lahko nastopili zgolj s posebnim povabilom, je v celoti potekal na letališču. Kipchoge, olimpijski prvak in svetovni rekorder, je osem krogov po letaliških stezah premagal z najboljšim izidom sezone, s časom dveh ur, štirih minut in 30 sekund.

Rojak Jonathan Korir (2:06:40) je na drugem mestu zaostal dve minuti in 10 sekund, tretji je bil Eritrejec Goitom Kifle (2:08:07).

Po prvotnih načrtih naj bi maraton izpeljali v Hamburgu 11. aprila, a so tekmovanje odpovedali zaradi omejitev, povezanih z novim koronavirusom.

"Naloga je izpolnjena. Hvala odličnim možem in ženskam, ki so pripravili ta maraton v manj kot 10 dneh," je dejal Kipchoge.

"Bilo je v drugačnem okolju, sredi pandemije, ko smo dokazali ljudem, da lahko še vedno tečemo. To je bil pravi preizkus pred olimpijskimi igrami." Olimpijski maraton bo na sporedu 8. avgusta v Sapporu.

Žensko preizkušnjo je dobila Nemka Katharina Steinruck (2:25:59), druga je bila Portugalka Sara Moreira (2:26:42), tretja Nemka Rabea Schöneborn (2:27:03).

