Fraser-Pryceova z drugim izidom v zgodovini! #video

Dvakratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja na 100 m je bila na jamajškem nacionalnem stadionu, kjer je svoj prejšnji rekord izboljšala za sedem stotink sekunde, razred zase.

Shelly-Ann Fraser-Pryce just ran the second-fastest 100m in 🌎 HISTORY‼️ 10.63(+1.3)pic.twitter.com/c1NuHUhKwh