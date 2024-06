Anita Horvat zanesljivo v polfinale, Martina Ratej prekratka za finale

Slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej je bila s 56,34 m in izidom sezone deveta v skupini A in ne bo nastopila v torkovem finalu. Najboljša dvanajsterica finalistk bo znana po skupni B, ki je začela tekmovati ob 11.45, Ratejevo so v njej že po uvodni seriji prehitele štiri tekmovalke.

Ob 12.40 se bo začel polfinalni nastop na 400 m ovire. Slovenski rekorder Matic Ian Guček ima četrti izid sezone v Evropi in 13. na svetu. Tekel bo v zadnji, tretji skupini ob 13.00.