Enaindvajsetletnica navdušuje na atletski stezi

Ameriška atletinja Sha'Carri Richardson je vnovič to sezono dosegla odličen čas na 100 m. Na zlatih igrah v Walnutu v Kaliforniji je sprintersko preizkušnjo pretekla v 10,77 sekunde z 1,2 m/s vetra v prsi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Letos je Richardsonova aprila že tekla 10,72 in postala šesta najhitrejša v zgodovini te discipline.

Enaindvajsetletnica je bila po prihodu v cilj kljub zahtevnim pogojem malce razočarana. V predtekmovanju je namreč tekla še hitreje, 10,74, in razkrila, da je imela še precej rezerve.

Ne išče izgovorov

"Definitivno sem pričakovala drugačen čas, drugačno izvedbo," je priznala odlična sprinterka. Zmotila sta jo tudi dva ponovljena starta. "Na koncu ne smem iskati izgovorov, dobro sem opravila tek in odkorakala kot zmagovalka, zato ne morem biti razočarana," je dodala pred prihajajočimi ameriškimi kvalifikacijami za olimpijske igre. Te bodo na sporedu med 18. in 27. junijem.

Doslej so le tri ženske prebile mejo 10,70 v teku na 100 m, To je trikrat uspelo Florence Griffith Joyner, svetovni rekorderki z 10,49, ter dvakrat Carmeliti Jeter in enkrat Marion Jones.

"Vem, da lahko tečem bolje. Ko oziroma če se bo to zgodilo, se bo, ampak res si želim pisati zgodovino. Vsem želim z vsakim prihodom na stezo pokazati neverjetno izvedbo teka," je samozavestno pristavila Richardsonova.

V teku na 200 metrov je na istem mitingu ameriška veteranka Allyson Felix zasedla drugo mesto s časom 22,26. Od 35-letne dobitnice kar devetih olimpijskih kolajn, od tega ima šest zlatih, je bila boljša njena rojakinja Gabby Thomas z 22,12. Felixova bo na ameriških kvalifikacijah tekla na 200 in 400 m.

Američan Noah Lyles je dobil tek na 200 metrov s časom 19,90, medtem ko je njegov rojak Cravon Gillespie ob močnem vetru v hrbet na 100 m tekel 9,96. Zelo hiter pa je bil domačin Rai Benjamin na 400 metrov z ovirami, dosegel je 14. najboljši čas v zgodovini te discipline s 47,13 sekunde. Osebni rekord Benjamina je sicer 46,98 iz Züricha 2019, svetovni rekord pa še vedno drži Kevin Young z olimpijskih iger v Barceloni 1992 (46,78).

V ženski disciplini na 400 m z ovirami je najboljši čas na svetu dosegla Američanka Shamier Little s 53,65 sekunde. Najboljšo znamko sezone je dosegla tudi ameriška tekačica Elle Purrier v teku na 1500 metrov, zmagala je s časom 3:58,36. Domačin Christopher Nilsen pa je v skoku ob palici presegel 591 cm in za en cm popravil najboljši letošnji dosežek na prostem svetovnega rekorderja, Šveda Armanda Duplantisa.