Anita Horvat po drugo medaljo za Slovenijo na EP v Turčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je potrdila tudi med samim EP, ko je zanesljivo zmagala v svojih skupinah tako v kvalifikacijah kot tudi v sobotnem polfinalu. V drugi polfinalni skupini in skupno prva je bila v soboto evropska prvakinja Britanka Keely Hodgkinson, srebrna na zadnjih olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu.

"Dosegla sem svoj cilj. Zmagala sem v skupini in se uvrstila v finale, ob tem pa se nisem zapletla v prerivanje. Pričakovala sem, da bo Britanka Isabelle Boffey skušala priti na čelo, me je pa presenetila Madžarka Bianka Keri. V finalu je moj cilj medalja, v načrtu imam, da bom sledila favorizirani Hodgkinson," je napovedala Anita Horvat.

Horvatova je zanesljivo zmagala v polfinalu. Foto: Reuters

V polfinalu je že izpadla Isabelle Boffey, ki ima drugi izid sezone na stari celini za Hodgkinsonovo, v finalu ne bo niti Bianke Keri.

Horvatova bo nastopila edina zadnji dan prvenstva izmed 12-članske slovenske ekipe, v kateri je bila že srebrna Tina Šutej v skoku s palico, peta Neja Filipič v troskoku in osma Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m. Želje pred odhodom na EP sta bili dve medalji in še dve uvrstitvi do osmega mesta.