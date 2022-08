Duplantis nepremagljiv tudi ob Ženevskem jezeru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski atlet Armand Duplantis, svetovni rekorder in olimpijski prvak v skoku s palico, je danes zmagal na promocijski tekmi v sklopu preizkušnje diamantne lige v Lozani. Skakalci s palico so se merili na posebnem prizorišču ob Ženevskem jezeru, druga tekmovanja bodo v petek na stadionu.

Tudi na nekoliko neobičajnem terenu pa Armand Duplantis ni dovolil presenečenja. Za že 17. zmago v sezoni je prepričljivo premagal vse tekmece, 6,10 metra je preskočil v tretjem poskusu, to je tudi nova rekordna znamka tega tekmovanja. Šved je nato prenehal skakati in ni niti poskušal izboljšati lastnega svetovnega rekorda, ki ga je postavil prejšnji mesec na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA in zdaj znaša 6,21 metra.

Za zmago je bilo Švedu sicer dovolj že preskočenih 5,90 metra, saj so drugi tekmeci tam že obstali, šest metrov je preskočil v tretjem poskusu, potem pa prav tako še zadnjo višino večera na 6,10.

Drugi je bil na koncu Američan Chris Nilsen s 5,80 metra. Z enako višino je na tretjem mestu končal Filipinec Ernest John Obiena.

"Nisem še zares utrujen, toda sezona je bila dolga. V zadnjih dneh sem si privoščil nekaj počitka, bilo je več golfa kot skokov, za zadnji poskus pa sem potreboval tudi spodbudo občinstva," je za švedsko televizijo SVT po tekmi dejal Duplantis.