V mnogoboju med člani le dva tekmovalca, Hace zmagovalec, predčasen konec za Bedračevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maja Bedrač (Ptuj) in Jaka Hace (Krka Novo mesto) sta bila edina člana, ki sta tekmovala na državnem prvenstvu v mnogoboju v Novem mestu. Maja Bedrač je po treh prestopih v skoku v daljino drugi dan tekme predčasno končala sedmeroboj, Jaka Hace je v deseteroboju dosegel 7117 točk.

V dolenjski prestolnici je potekalo tudi DP v štafetnih tekih, med člani so bile le tri ekipe. Tako kot v mnogobojih so bile veliko bolj številčne mladinske kategorije.

V mešani štafeti 4 x 100 m je bilo prvo Velenje, 43,61 sekunde so tekli Nika Jenko, Agata Zupin, Dino Šubašić in Tilen Ovniček.

Druga je bila domača Krka, 45,89 sekunde so dosegli Gal Krauthaker, Tilen Novak, Nika Korasa in Eva Murn.

V mešani štafeti 4 x 400 m so tekli le člani Massa, 3:44,78 so zabeležili Ana Mahne, Jernej Jeras, Brina Mljač in Samo Bergant.