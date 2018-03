Domjanova srebrna na evropskem pokalu v metih na Portugalskem

21-letna Veronika Domjan (Ptuj) je na 17. evropskem zimskem pokalu v metih, ki poteka v Leirii na Portugalskem, s 54,48 metra osvojila srebrno medaljo v metu diska v kategoriji do 23 let. Tekmovalka iz Zavrča je zaostala le za 18-letno Hrvatico Marijo Tolj, ki je orodje vrgla 56,31 metra.

Foto: STA

"Medalja je sicer medalja za Slovenijo, toda tehnično nisem bila dobra, ker doma zaradi snega dva tedna nismo metali, le enkrat v sredo, preden smo šli na Portugalsko. Ni bilo pravega občutka in tehnike, ker smo metali le v mrežo, ko smo se vrnili s priprav. Toljeva ni slabo nastopila, toda pozna se ji, da je že tekmovala v Splitu, kamor jaz nisem šla, imela pa je tudi srečo z vetrom," je nastop strnila Domjanova.

Za zmago le dvoboj Tolijeve in Domjanove

Toljeva je s 54,83 metra povedla že v prvi seriji, ko je bila Domjanova s 53,74 metra zanesljivo druga. Slovenska rekorderka je nato za centimeter popravila svoj izid, v tretje pa na 54,09 metra, kar je bilo še vedno precej pod uvodno znamko Hrvatice. Tudi 54,48 metra iz četrte serije je bilo premalo za prevzem vodstva, nato pa je po seriji slabih dosežkov Toljeva v predzadnji seriji vrgla še 56,31 metra.

Domjanova je v peti seriji ostala brez izida, v zadnji seriji, ko je Hrvatica znova vrgla daleč (55,23 m), pa je dosegla 53,64 metra. To je bil praktično le dvoboj Toljeve in Domjanove za zmago, saj je Britanka Amy Holder za bron vrgla 52,26 metra.

Že na prvi veliki članski tekmi prišla v finale Veronika Domjan je julija lani na 11. evropskem prvenstvu za mlajše člane do 23 let v Bydgoszczu na Poljskem v finalu osvojila bronasto medaljo z 58,48 metra. Predlani je bila najmlajša v slovenski ekipi na EP v Amsterdamu in je že na prvi veliki članski tekmi prišla v finale ter osvojila deseto mesto; v kvalifikacijah tega tekmovanja je s 60,11 metra izboljšala svoj prejšnji državni rekord. Domjanova, evropska mladinska podprvakinja 2015, je bila marca lani srebrna na evropskem zimskem pokalu v metih v Las Palmasu v Španiji med mlajšimi članicami, leto poprej je bila na tem tekmovanju zlata, leta 2015 pa je bila tretja.

"Ko bo vreme boljše, bodo takoj boljši tudi izidi"

"Moj cilj je, da presežem osebni in državni rekord 60,11, na EP v Berlinu pa si želim izboljšati tudi uvrstitev z EP 2016. Ko bomo lahko malo trenirali, ko bo vreme boljše, bodo takoj boljši tudi izidi. Veselim se že poletne sezone, ki jo bom tekmovalno začela konec maja v Slovenski Bistrici ali pa junija. Moj glavni cilj so nato sredozemske igre in, jasno, EP v Berlinu," je napovedala Domjanova, ki vadi pod taktirko Rolanda Varge, ki je nastopal za Hrvaško, po rodu pa je Madžar.

Slovenska rekorderka Martina Ratej (Kladivar Celje) je v soboto v metu kopja zasedla četrto mesto (59,28 m). Bernarda Letnar (Velenje) je bila v metu kopja skupno šesta (55,93 m), nastopil pa je še Nejc Pleško (Olimpija) in z 71,47 metra končal na skupno 14. mestu v metu kladiva. Danes bosta tekmovala še Claudia Štravs (Olimpija) v metu kladiva in Blaž Zupančič (Mass) v suvanju krogle, oba med člani.