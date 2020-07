Diamantno ligo v Gatesheadu najprej preložili, zdaj pa odpovedali

To je peti letošnji odpovedani miting diamantne lige, pred Gatesheadom so odpadla tudi atletska tekmovanja v Parizu, Eugenu, Rabatu in Londonu.

In a further alteration to the 2020 Wanda Diamond League calendar, the meeting scheduled to take place in Gateshead will not go ahead as planned.



Read more: https://t.co/dea6EPeZ6t pic.twitter.com/Qblxxh178C