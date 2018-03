Michael Norman, ki je tekel šele tretjič letos in na nedavnem dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu sploh ni nastopil, je v ZDA šokiral in s časom 44,52 postavil nov svetovni rekord, ki ga morajo zdaj pri Mednarodni atletski zvezi (IAAF) kot vedno še uradno potrditi.

Komaj 20-letni ameriški tekač, ki je mladinski svetovni prvak v teku na 200 metrov, je za pet stotink izboljšal dozdajšnji svetovni rekord rojaka Kerrona Clementa iz leta 2005.

Norman, ki na največjih članskih tekmovanjih še ni nastopal, je pred tem v dvorani najhitreje tekel okroglih 45 sekund. Na prostem je lani zmogel 44,60.

Američani so tako po šprinterju Christianu Colemanu, ki je letos postavil nov svetovni rekord na 60 metrov in brez težav zmagal tudi na dvoranskem svetovnem prvenstvu, dobili še enega senzacionalnega mladega atleta, od katerega si lahko v prihodnosti obetamo veliko.

Rekorden tek Michaela Normana:

WORLD RECORD!!! 🔥🔥🔥🔥@USC_Track_Field's Michael Norman sets a 🌎RECORD in the Men's 400m with 4️⃣4️⃣.5️⃣2️⃣ pic.twitter.com/ate6Vt4S1Q