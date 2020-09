Imeli so prav, sneg je že pobelil slovenske vrhove #foto

Vremenoslovci so napovedovali, da se bo meja sneženja ponoči spustila do okoli 1500 metrov nad morjem, in njihove napovedi so se uresničile. Družbena omrežja so že od zgodnjega jutra polna zasneženo obarvanih fotografij.

Sneži na Roblekovem domu na Begunjščici (1657 metrov):

Na Uršlji gori (1680 metrov):

Na Veliki planini, kjer se je še pred dnevi pasla živina:

Na Smrekovcu (1577 metrov):

Na Vršiču:

Snežna odeja je pokrila tudi smučišče na Rogli, Kaninu in nekdanje smučišče na Zelenici:

Sneži tudi na Kredarici (2551 metrov) in ...

... na Viševniku (2050 metrov):

In kakšni so obeti za danes? Po napovedih agencije za okolje bo dež dopoldne postopoma ponehal, najpozneje se bo to zgodilo na jugu države. Ponehal bo tudi veter. Oblačnost se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva delno jasno. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla, na Primorskem pa bo lahko kakšna ploha ali nevihta.

Popoldne se bo od juga znova pooblačilo, proti večeru pa bo začelo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne pa od 11 do 17 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek se bo dež postopno razširil nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem večinoma zmerna burja. V ponedeljek dopoldne bo dež povsod ponehal, veter bo oslabel. Čez dan bo ponekod posijalo sonce.

V torek bo večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.