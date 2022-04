Tomaž Štih: Glasujte zase

Pa smo ga dočakali. Praznik naše demokracije.

Dan, ko se odločimo, kdo bo prihodnja štiri leta vodil državno administracijo.

Slovenija je v odličnem stanju in tisti, ki mu bomo v nedeljo zaupali mandat, ne bo imel lahkega dela. Izpolniti bo moral pričakovanja prebivalstva, navajenega na dobre čase. Iz rok zdajšnje administracije bo prejel skoraj dolgočasno mirno srednjeevropsko državo z nizko brezposelnostjo in visoko gospodarsko rastjo.

Slovenci smo narod skromnih optimistov. Od življenja ne pričakujemo nemogočega. Radi bi si ustvarili dom. S poštenim delom zaslužili dovolj, da naša družina dostojanstveno živi in gremo lahko dvakrat na leto na dopust. Radi bi socialno varnost, če zbolimo ali nam v življenju kako drugače spodrsne. Radi bi priložnost za šolanje svojih otrok. Želimo si kakšen droben priboljšek. In dostojanstven pokoj.

Za sprejem odločitve na volitvah je za nas ključen odgovor na vprašanje: "Ali bi opozicija na teh področjih dosegla boljše rezultate od koalicije in je vlado zato smiselno zamenjati ali pa ne in je pametneje, če ji podaljšamo mandat?"

V Sloveniji nas pretekli dve leti najrazličnejše interesne skupine mobilizirajo v boje, ki s temi našimi željami nimajo nič.

Nekateri bi radi, da se silovito bojujemo proti fašizmu, kot da nimamo pametnejšega dela. Drugi želijo, da nasprotujemo političnemu kadrovanju, kot da tistih, ki odhajajo, niso postavili oni in kot da jih ne bodo spet, ob prvi priložnosti. Tretji bi nam dva dni v tednu prepovedali uživanje mesa. Četrti zahtevajo spremembo zakona o RTV Slovenija, ki je preživel dva referenduma in je bil preteklih 17 let, ko so obvladovali programski svet dober, zdaj pa nenadoma ni več. Peti bi z znanjem politologije eksperimentirali z energetiko in brez dneva delovne dobe prekrajali lastništvo podjetij ter strukturo gospodarstva. Šesti ščitijo STA, kot da v resnici ni bil težava le direktor, ki lastniku ni želel izročiti poslovne dokumentacije in je svoj fotelj branil do zadnje kaplje krvi zaposlenih; ko je novi direktor dokumentacijo izročil, pa je država zagotovila financiranje in se je vihar v kozarcu vode v hipu polegel. Sedmi so jezni, ker je programski svet RTV Slovenija v predvolilnem obdobju zamrznil oddaji, ki sta v preteklosti vztrajno promovirali le eno politično opcijo. Kot da političnih soočenj ni že brez njiju preveč, vsak ljubi dan, povsod!

Da amaterskih revolucionarjev in njihovih pornofantazij o bajonetih in petnajstminutnem sesanju sploh ne omenjamo.

Kaj imajo vse te ezoterične težave miniaturnih političnih frakcij iz Ljubljane z vami? Deset centov dražji bencin vam povzroči več težav v življenju od vseh njihovih ideoloških travm. Edini razlog, da vas iz vsakega medija in s panoja v državi ves čas spominjajo nanje, je, da bi vas razjezili. Ker jezni ljudje glasujejo impulzno, za interese drugih namesto premišljeno, zase.

Zato vam predlagam, da pozabite vsa bizarna predvolilna soočenja in medijske manipulacije ter se raje iskreno pogovorite z ogledalom. Vprašajte se, ali imate danes višjo plačo ali pokojnino kot pred dvema letoma? Imate delo ali ste ga izgubili? Ima vaš otrok dobre možnosti za šolanje? Vam je administracija med epidemijo poskušala pomagati? Ali vam po davkih ostane več denarja kot prej? Se na ulici počutite varne? Boste šli letos na dopust? In ne nazadnje, kaj je v politiki pomembnejše od teh ciljev?

In ko si boste odgovorili na preprosto vprašanje "Ali letos vi in vaša družina živite bolje kot pred dvema letoma", obkrožite. To bo zagotovo vaša najboljša izbira! Za kogarkoli se boste odločili.