Svoboda Šarca in Janše

Leva opozicija je tri tedne po izgubi oblasti onemogočila prvi projekt vlade Janeza Janše. Dodatne pomoči vojske policiji na meji s Hrvaško ne bo, bo lahko le ugotovil državni zbor. Opozicijska odločitev, da vladi izbijejo iz rok to možnost, je večja skrajnost, kot so Pravičniki med običajnimi ljudmi, na katere je ta teden opozoril Miha Mazzini. Zaradi običajnih ljudi, ki v strahu vidijo nevarnosti tudi tam, kjer je ni, ne bo veliko škode. Posledice, če politika zanemari tveganja, pa so lahko velike.

Novi ministri so v rekordnem času skozi državni zbor spravili tri milijarde evrov pomoči ljudem v času epidemije. Zakon o tem je z vrsto strokovnjakov pomagal pripraviti Matej Lahovnik. Pripravljajo še dodatne ukrepe. Vlada je z jasnimi sporočili Jelka Kacina, da je položaj skrajno resen, obrnila tudi vzdušje v državi. Število okuženih ne raste več tako strmo kot na začetku, ko nam je prejšnja vlada Marjana Šarca sporočala, da ni nevarnosti in da vse obvladujejo. LMŠ, SD, Levica in SAB pa so, zdaj iz opozicije, onemogočile, da bi lahko vojska policiji prihodnje tedne bolj pomagala pri varovanju meje s Hrvaško, da bi preprečili tihotapljenja ekonomskih migrantov, ki želijo v Zahodno Evropo, kjer je gospodarstvo zaradi epidemije obstalo.

Opozicija je prvič udarila

Ni jih prepričalo, da sta dodatno možnost vladi za zaščito nacionalnih interesov podprla predsednik republike Borut Pahor in državni svet, ki ga vodi Alojz Kovšca.

Na Balkan s tem opozicija pošilja sporočilo, da bo ta meja tudi v času, ko je posledica lahko širjenje epidemije, porozna in da bo še mogoče tihotapiti.

Migranti, ki prihajajo iz držav, kjer ni veliko testiranj, prek Balkana, kjer je okuženih s koronavirusom vse več, so pretežno mladi in jih okužba ne ogroža zelo. Lahko pa jo širijo.

Med starejšo populacijo pri nas. V enem od dobro urejenih migrantskih centrov v Grčiji so širjenje epidemije že ugotovili. Večina migrantskih centrov pa ni tako dobro urejena.

Večino migrantov, ki jih ujamejo po črnem prečkanju meje, naša policija hitro vrne na Hrvaško. Del pa jih zahteva azil in ti gredo v azilne domove po državi.

Opozicija je zadnje dni prek svojih medijev precej kritizirala tudi omejitve gibanj naših ljudi po državi ter odlok vlade, naj ljudje razkužujejo kljuke in podobno po blokih, da bi zmanjšali širjenje bolezni.

Trdijo, da vlada pretirava

Miha Mazinni pa nam je v kolumni opisal, da so v državi ljudje, ki zaradi stiske in strahu ovajajo druge državljane. So Pravičniki, je opozoril, ki jih moti celo mati na sprehodu z otrokom po soncu, ki ne ogroža nikogar in ne širi okužbe. Ti Pravičniki naj bi napihovali, koliko ljudi je med sončnim koncem tedna iz Ljubljane odpotovalo na morje ali v kakšne druge turistične kraje, da je vlada potem omejila potovanja po državi.

Ljudi, ki so videli posnetke konvojev vojaških vozil, ki vozijo krste iz Lombardije, ker tam trupel ne morejo dovolj hitro pokopavati, običajni pogrebi pa so prepovedani, so zanesljivo pretreseni.

Reakcije so človeške. Ljudi je strah tistega, kar je doživela Lombardija, tistega, kar se dogaja v Španiji ali New Yorku.

Neodgovornemu ravnanju smo bili priča tudi pri nas, ko nas je zdaj že bivša oblast z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje prek največjih medijev v začetku prepričevala, da lahko gredo zdravniki s smučanja v Italiji, če ne kažejo znakov bolezni, mirno v službe v bolnišnice in v domove za starostnike brez zaščitnih sredstev.

Preveč bi stalo, če bi teden dni ostali doma, zaščitnih sredstev pa nimamo dovolj, je bila logika stroke. Nekaj tednov za tem smo doma vsi.

Številni ljudje so zdaj prestrašeni in ne verjamejo več. Veliko jih je za oster nadzor, kot ga je uvedla Kitajska, ki je totalitarna država, a tudi edina, ki je, tako se zdi, ustavila epidemijo, da se ni razširila iz Wuhana drugam po Kitajski. Se pa je razširila po zahodnem svetu in k nam.

Seveda so tudi številni, ki menijo obratno, da je treba na vso moč varovati liberalne svoboščine zahodnega sveta, ki smo jih dobili po padcu socializma in smo jih zavarovali z vstopom v EU in Nato.

Svobodo druženja, gibanja in poslov

Še precej bolj radikalno stališče kot Mazzini, ki opozarja, da se svobodi in dostojanstvu ne smemo odreči zaradi strahu, je dolgo zastopal ameriški predsednik Donald Trump. Dokler matematičnimi modeli niso pokazali, da to pomeni nekaj milijonov mrtvih zaradi odpovedi pljuč in razpad zdravstvenega sistema, ki ni pripravljen na šok, ki ga bo doletel.

Kaj bo dolgoročno, ker zdravila in cepivo znanstveniki še iščejo, pa nihče ne ve.

Zdaj vsi kupujejo čas, da bi zagotovili vsaj respiratorje in zaščitna sredstva, ki jih pri nas še pred nekaj tedni skoraj ni bilo. Zdaj so.

Na koncu Trump ni imel veliko izbire med samimi slabimi možnostmi in število brezposelnih v ZDA se je povzpelo v povsem neverjetne višave.

Tudi pri nas za novo vlado ni drugače, čeprav se število okuženih tu ne podvoji vsakih nekaj dni. A tudi s podvojitvijo vsakih deset dni nismo iz nevarnih voda.

Zanesljivo pa prvi cilj, če se rast ustavi, ne bo čim več ljudi na koncertih, na morju in čim bolj odprta meja za migrante, ki bi radi proti Italiji.

Predvsem gospodarstvo bo nujno obuditi in zagotoviti preživetje ljudem v drugačnem svetu.

Opozicijska odločitev, da vladi izbijejo iz rok možnost dodatne uporabe vojske na meji, če bi bila nuja, je enaka skrajnost, le da na drugem koncu, kot so Mazzinijevi Pravičniki med običajnimi ljudmi, ki jih je strah.

Opozicija je vladi onemogočila ukrep v sili, če se na meji pojavi veliko število z virusom okuženih migrantov, ki je razumen in bi lahko koristil skupnosti.

Za razliko od Pravičnikov med navadnimi ljudmi, ki ne morejo povzročiti resne škode, so posledice ravnanj zamerljivih strankarskih voditeljev, ki zanemarijo tveganja, lahko resne.

Že prej, ko so še vladali, se ti politiki niso znali dogovoriti in jim je vlada zaradi tega padla.

To pa je zdaj nevarno, ker se posledice lahko merijo v rasti števila okuženih in mrtvih v domovih za ostarele ter drugod, v daljših omejitvah svobode in v hudih gospodarskih posledicah.

V tem, da bomo še dalj časa brez svobode druženj in svoboščin zahodnega sveta, ki nam jih je epidemija začasno ugrabila in ki si jih vsi želimo nazaj.