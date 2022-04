Sklonil sem glavo in dahnil: "Tudi jaz bi bil kot vi, prosim, poučite me!"

Ni dolgo razmišljal: "No, naj bo!"

Srce mi je poskočilo od veselja. Kakšna čast! Človek, ta krona stvarstva, bo učil mene, ubogo ovčko, jedilno žival, ki neprestano trepeta pred njim. Hitro sem pogledal naokoli in upal, da se ne bo še prikazala moja lastnica Mary in me odpeljala s seboj v šolo.

Dvignil je desni kazalec: "Odprite na telefonu kakšno novičarsko stran … Katerokoli …"

Pokazal sem mu Guardian.

"Aha," je rekel, "in kaj piše?"

"Da je Rusija napadla Ukrajino …"

"Cccc," je odkimal, "to je propaganda. Temu vi, ovce, verjamete. A tu, na tem mestu, se začenja delo raziskovalca."

Dvignil je svoj telefon, nekaj vtipkal in ga obrnil proti meni: "In kaj tu piše?"

"Da je Ukrajina napadla Rusijo!"

"No, vidite! Resnica vam ne pade sama v naročje, potruditi se morate zanjo! Raziskovati morate!"

"Ampak, oprostite … Saj to vašo stran poznam. Srbska stran, podaljšek ruske propagande!"

"KAJ? To ni propaganda, to je RESNICA!"

"Kako to mislite? Seveda obstaja zahodna propaganda, a obstaja tudi ruska in kitajska in …"

"NE! Vi boste za vedno ostali OVCA! Ne prepoznate resnice niti, ko vam jo pokažem!"

Tako je žalostno propadel moj poskus postati raziskovalec. Ovce smo pač za objemati in božati, a povsem neprimerne za globoka filozofska vprašanja o ustroju sveta, kaj šele za iskanje RESNICE.

Misica

Priznam, ostal sem razočaran. Pričakoval sem več, najmanj nekaj novih trikov za iskanje po spletu.

Spomnil sem se čudovitega prizora, ko je na The Oprah Winfrey Showu gostovala Playboyeva misica Jenny McCarthy in suvereno pridigala o neverjetnih teorijah. Voditeljica jo je osuplo vprašala, od kod ji vse to znanje, in misica je odgovorila: "Diplomirala sem na Googlovi univerzi."

Občinstvo je navdušeno zaploskalo.

Formula

Glavni razlog, da nisem raziskovalec, marveč ovca, je očitno v tem, da preveč kompliciram. Postopek iskanja resnice je očitno čisto enostaven:

Preberete novico v zahodnem mediju, kamor štejejo tudi slovenski. Recimo: virusi obstajajo, Rusija je napadla Ukrajino. Nato odidete na eno od spletnih strani, ki trdijo nasprotno.

In to je to.

Naivno sem si predstavljal precej guglanja, a opravljeni pogovori kažejo, da ima vsak pristaš teorij zarote svojo osnovno stran, kjer dobiva informacije. Tomaž Mastnak tako venomer citira SPR, ki je vsaj inteligentno sestavljen in dodaja laži po kapljicah, pri nas pa so večinoma veliko bolj priljubljene srbske strani, ki so res odsev ruske propagande, a z do konca privito patetiko. Tisto, ki mi jo je kazal gospod iz uvoda, sem šel zdajle malce preverit, in ob Putinu so opazili angele, kako lebdijo nad njim in ga blagoslavljajo. Toliko, da veste.

Zato se mi zdi napaka, da je EU blokirala ruske državne medije, saj je zarotnike to le utrdilo v mnenju, da je resnica, kot vedno, skrita.

Državna propaganda

Formula je za teoretike zarot torej silno enostavna:

zahodni medij = laž

preostalo = resnica.

Kakšna poenostavitev!

Nedvomno obstaja ameriška propaganda. Obstaja tudi evropska, upam. A preostalo ni kar samodejno resnica. Obstaja ruska propaganda, pa kitajska in tako dalje. Seveda tudi ukrajinska. In vse te propagande se tepejo za našo pozornost in vero.

Med Rusijo in Ukrajino je vojna, in ta ni samo na terenu, marveč je tudi v informacijah, kaj ste pa mislili?

Poglejmo primer covid-19: ker so se v Ameriki pojavili glasovi, da bi morali Kitajsko tožiti, kdo ima potem največ koristi od propagande, da virus ne obstaja? In če Rusija in Kitajska izdelujeta klasično cepivo, kdo ima največ koristi od govoric, da je cepivo mRNA smrtonosno? (spotoma, največ smrti nad običajnim povprečjem ima v pandemiji covid-19 ravno Rusija - vir)

In tako dalje v nedogled.

Mojstri

Tule poglejte pogovor s sovjetskim mojstrom dezinformacij, ki zatrdi, da je cilj tako demoralizirati tuje državljane, da nihče ne bo mogel več priti do logičnih zaključkov, ker bo po dolgih letih propagande imel povsem oprane možgane.

Kljub trudu je v tedanji propagandni vojni zmagala nasprotna stran − železna zavesa ni padla zaradi bomb, marveč zaradi potrošništva, ki so ga ljudje videli v hollywoodskih filmih in TV-oddajah.

Rusija se je naučila lekcije in zdaj je njen propagandni stroj dobro naoljen.

Pridruženi ostali

Poleg vseh teh državnih propagand svoje prispevajo vseh vrst trgovci, saj vsak hvali svoj izdelek ali storitev. Tudi pri nas so v pandemiji v prvo vrsto skočili razni padarji, prodajalci prehranskih dodatkov ali čudežnih zdravil.

Ne pozabimo poklicnih lažnivcev. Preberite reportažo iz makedonskega Velesa (vir), kjer so lokalni brezposelni fantje ugotovili, da četudi dobijo službo, bo plača par sto evrov. Če pa namesto tega sedijo za računalnikom in si izmišljujejo neumnosti, lahko zaslužijo krepko višje vsote. In so krenili v akcijo. Zdaj pa pomislite, koliko revnih je na svetu in kako lahko se je izmišljevati traparije, sploh, če s tem zaslužite.

Obstajajo tudi šaljivci, pri katerih je problem le v tem, da si ne morete izmisliti take šale, da je ne bi nekdo vzel za resnico in jo začel širiti.

Pa mejno paranoidni, ki v vsem vidijo nevarnost. Pred leti sem na lastna ušesa slišal mladi mamici, ki sta otrokom prepovedali piti homogenizirano mleko. Kajti, ta beseda nastane iz homo-geni …, kar pomeni, da je mleku dodan gen za homoseksualnost, ki nam bo uničil mladino (vir).

In tako dalje, v nedogled.

Nezadovoljstvo

S pandemijo je prišlo tudi mnogo raziskav o tem, zakaj ljudje tako padajo na teorije zarote in vse omenjajo povišan narcisizem – kar zagotovo drži. Pridružili ste se skupini, ki za preostale meni, da so manjvredni (ovce!), in dobro se počutite. Lepo.

A vzrok mora biti globlji – ne prezrite, da je vse, kar zdaj objavi zahodni medij laž, kar pa proruski, je resnica. Občasno predavam na temo Zakaj se tako zelo slabo počutimo? in dokazujem, da gre za globoko razočaranje nad družbo, v kateri živimo. Kajti, priznajmo, mi tule smo del zahodnega sveta, pa čeprav tako hrepeneče gledamo po Rusiji in Kitajski.

Kronologija

A rad bi vas opozoril na nekaj drugega, kar po navadi ostaja spregledano: manjšanje strahu.

Se spomnite, kako so vam v šoli razložili nastanek mitov? Zagrmelo je, praljudje so se prestrašili in so si izmislili zgodbico o Bogu, ki tolče s pestjo, ali kaj podobnega.

Davnega leta 2014 je Slovenijo vkoval žled. Veje so pokale in drevesa padala.

Slovenci so se prestrašili in si žled razložili z zgodbo o zlobnih Američanih, ki z letali krožijo nad nami in nas posipajo s kemičnimi izpusti (tako imenovani chemtrails).

Slučajno sem ravno takrat na Googlu pregledoval, kateri izrazi so najbolj iskani, in ugotovil, da največ iskanj na svetu za "chemtrails" pride iz naše majhne države – največ na svetu! O tem sem napisal kolumno (preberite jo). Odziv je bil dveh vrst: posmehovali so se mi ali pa odmahnili, češ, ljudstvo je malo potrapalo, saj bo hitro minilo.

Raziskave kažejo, da tisti, ki si enkrat sname breme strahu z enostavno razlago, ki obenem godi tudi njegovemu narcisizmu, ostane teorijam zarote zavezan za zmerom (vir).

Osebno in prek Facebooka poznam ljudi, ki so iz kemičnih izpustov krenili na danes pozabljeni HAARP …. Sledil je 5G … čipiranje … depopulacija … pa covid-19 in napad na Ukrajino, na zalogi pa čaka globalno segrevanje.

Bolj svet postaja zapleten in njegovi problemi večji, več ljudi potrebuje enostavne razlage za pomiritev.

Manjšanje strahu

Pa je manjšanje strahu zgolj moja teorija ali ima kakšno podlago v podatkih?

Zahvaljujem se dr. Andražu Zorku, ki mi je poslal rezultate naslednje raziskave o prestrašenosti glede na status cepljenja (vir):

Pri takem zmanjšanju strahu – kdo si ne bi želel biti teoretik zarote! A žal, ne gre za razumsko, marveč za nezavedno odločitev.

Graf si razlagam kot samo stanje pogleda na svet – zdaj cepljeni smo bili pač bolj prestrašeni že prej, ker smo očitno večji komplikatorji in svet za nas ni tako enostaven in smo se zato tudi cepili. Kar se sklada z mojim opažanjem, da se dosti ljudi ne zaveda lastne smrtnosti, kar je največji blagoslov, kar ga v življenju lahko imate, saj umrete nesmrtni, do takrat pa vas pač ne skrbi (preberite kolumno o tem).

Realnost

Okoli nas obstaja realnost, pa naj si mi o njej mislimo, karkoli že. Obstajajo virusi in vojne ter tudi podnebne spremembe, še eno temo, o kateri je precej ljudi prepričanih, da je lažna. In ravno pri njej se bo demoralizacija, o kateri je govoril sovjetski mojster propagande, najbolj poznala – človeštvo bo moralo stopiti skupaj ali pa nas ne bo več veliko ostalo, če sploh kaj.

A če si poskusite problem sploh predstavljati, se prestrašite, mar ne?

Nenadoma ugotovite svojo silno človeško majhnost – po domače se temu reče stik z realnostjo.

In raje se vrnete na splet, prepričevati prepričane, kot bi bile vaše besede čarobne in z njimi boste prelisičili realnost.

S lažmi probleme ignoriramo, ne rešujemo. Kar gre, dokler pač gre.

