Miha Mazzini: Zakaj se zavzemate za čipiranje?

Obljubljali so nam novo normalnost, dobili pa smo razcepljeno realnost. Vlada in ljudstvo bivata v paralelnih svetovih, vsak na svojem tiru, ki se komaj kje dotikata. Stičišča obeh bi morale biti tiskovne konference, in če jo Kacin najavi s "pejmo se malo hecat" ( vir ), vemo, da gre za krinko. Podatki so seveda med slabšimi na svetu ( vir ) in se ne izboljšujejo, a hec mora biti.

Vsi poznamo partnerske zveze ali zakone, ki so nam, opazovalcem, nevzdržni, a trajajo do smrti, kljub obojestranskemu pritoževanju. V takih primerih se moramo vedno vprašati, kaj vsak od zakoncev dobi od razmerja. Da traja, mora ustrezati obema.

Tako ima vlada ljubi mir za kadrovanje in "kšeftanje", torej prodajo tega in onega dela državnega premoženja, kako kupuje, pa smo videli spomladi.

Prebivalstvo lahko ostane v infantilnem položaju nič krive žrtve, ki zadovoljstvo črpa iz tega, da se vsak dan sproti v stotih opravkih in malenkostih obnaša kot ponavadi in si misli, da nateguje vlado. Življenje namreč teče dalje: pričeske so urejene, mišice nabildane, izobrazba pa nam tako ali tako nikoli ni bila posebej pomembna.

Življenje z rusko ruleto porivamo iz zavesti: zbolijo tako ali tako samo stari, če pa tudi kdo mlajši, si je gotovo sam kriv, saj ni zadosti treniral, zdravo jedel, ni na pravih energetskih frekvencah … Če prepišem le nekaj razlag z družbenih omrežij.

Cepljenje

Po raziskavi se več kot pol Slovencev ne bo cepilo (vir), sploh pa ne v domovih upokojencev, torej na prvi frontni liniji, kjer bi se cepilo le dvajset odstotkov zaposlenih (vir).

Ker tudi najkrajše pandemije trajajo vsaj dve leti, smo se torej referendumsko odločili, da covid-19 izkoristimo na polno in do konca: šolarji bodo tako šli junija malo pozdravit šole, nato vsi skupaj na morje, jeseni spet pozdrav šoli, oktobra pa jovo na novo doma.

Prejšnji teden sem zapisal (vir), da nas iz tira lahko vrže le Hrvaška, naš edini množični ljudski cilj. Če bodo zahtevali potrdila o cepljenju, bo marsikdo klonil.

Fotokopiranje

Kot odziv sem dobil tudi nekaj sporočil, v katerih so se mi bralci posmehovali, da bodo v takem primeru potrdila pač ponarejali in fotokopirali in se znašli, kot smo se še vedno. Ko sem jih vprašal, zakaj se zavzemajo za čipiranje, so čisto podivjali, da takega kretena pa še ne. Očitno povezava med ponarejanjem in čipiranjem ni tako očitna, zato bom danes pisal o njej.

Ruske počitnice

Konec novembra naj bi iz Moskve poletelo potniško letalo proti Kitajski, vendar so ga Kitajci zavrnili, saj je skoraj 200 potnikov imelo povsem enake rezultate testa na novi koronavirus (vir).

Prav predstavljam si jih v čakalnici, ko se nekdo udari z dlanjo po čelu: "Testi! Pozabili smo teste! Se je kdo testiral?!" Gledajo okoli sebe, in glej, tam v kotu sedi droban možakar z očali, ki je bil že v osnovni šoli piflar, in boječe dvigne roko. Takoj ga obkrožijo silaki: "Daj test!" Seveda jim ustreže. Gredo in ga fotokopirajo za vse, tu ni varčevanja, če je treba, je treba. Nato jih 200 stoji v vrsti z enakim rezultatom in vsak posebej se čudi, kako je mogoče, da so ga zavrnili, ter se pritožuje, kakšno krivico so mu naredili.

Pozor: res je na tleh ostalo 199 ponarejevalcev, a tudi edini poštenjak ni odletel nikamor.

Radi imamo formularje

Med koncem tedna smo spremljali prometne kolapse v hribovitih krajih. Policija je izvedla nadzor - in glej, le 14 odstotkov (vir) jih ni imelo primernega formularja oziroma potrdila.

Hoteli lahko sprejmejo samo poslovne goste, a po zadnjem snegu nastanitve v Kranjski Gri pokajo po šivih (vir), saj so se slovenski poslovneži prišli sankat. Ne skrbite, vsi imajo pravilno izpolnjene formularje.

Iz tega sklepam, da bo tudi v smeri Hrvaške poleti podobno. Potrdila bomo imeli, prava ali lažna.

Registri

Če bo poleti vaš domači balkon ali vrt tudi vaša plaža, se vam s potrdili testa ali cepljenja zares ni treba ukvarjati. Vsi preostali pa bomo čakali na mejah. Španija zahteva digitalni formular (vir), Avstrija tudi (vir), pa Amerika (vir), Grki so pametno pozvali k skupnemu evropskemu potrdilu (vir).

Danska že razvija digitalni potni list o cepljenju (vir) in že tečejo pogovori med državami, pa tudi Slovenija ima že elektronski register cepljenja (vir).

Zanimivo, pred kratkim razvita blockchain tehnologija bo točno v takih primerih prišla zelo prav (vir).

Potrdila

No, nekateri se bomo cepili, drugi bodo ponarejali. Seveda bomo cepljeni kmalu rekli: "Čakaj, čakaj, tvegam stranske učinke, zato da bo nekdo za mojim hrbtom goljufal, in če bo hudo zbolel, pristal v bolnišnici na skupne stroške?"

Prej ali slej boste tudi vi zahtevali potrdila od svojih zaposlenih, sploh če delajo z bolniki ali starimi, in vsakega posebej boste ogledovali pod povečevalnim steklom, ali je pravo ali ne.

Pregledovanje potrdil na mejah bo trajalo v nedogled in schengen bo šel adijo.

Pozabljivost

Predlani sem se peljal iz Ljubljane na Reko z avtobusom, ki je prišel s severa in imel za seboj že dolgo pot, kar se je videlo po tem, da so se vsi že poznali, in po vonju, ki je postal že skupen. Pred menoj je sedel poljski mladenič, ki je že zapecal dekle na sosednjem sedežu, skratka, obetale so se jima odlične počitnice, ko so od njega na hrvaški meji zahtevali potni list. Lahko je le obupano ponavljal, da ga je pozabil, ko so ga pospremili z avtobusa.

Le gledal je lahko za nami, ko je stal ob robniku, daleč od javnega prometa in sploh naselja. Za vsako potovanje bomo torej morali pripravljati in preverjati potrdila, prava ali ponarejena - pred pakiranjem bomo tako dobili dodatno skrb.

Prej ali slej bo napočil čas za švedski model.

Švedski model

Že nekaj let podjetja na Švedskem plačajo svojim uslužbencem, da si pod kožo vstavijo čip (vir), in na spletu lahko najdete posnetke zelo zadovoljnih ljudi, ki se hvalijo s tem, kako zelo se je njihovo življenje poenostavilo.

Predstavljajmo si običajen dan: greste v službo, ne smete pozabiti službene kartice. Mogoče potrebujete posebno kartico tudi za parkirišče? In zagon avta, seveda. OK, pridete v službo, greste na kavo, ne smete pozabiti denarnice. In tako dalje.

S čipom ne potrebujete vseh teh kartic. Avto se zažene, parkirna zapornica se odpre, službena vrata tudi, plačate tako, da pomahate, itd. itd.

S svojim telesom delate čudeže in sezam se vam odpira. Tudi prisotnosti vam ni treba štempljati, saj šef vsak trenutek ve, kje ste. (Švedi!!! Ne vem, ali bo pri nas tole tako zelo priljubljeno.)

Cepite se in se s čipom zapeljete čez meje le z mahanjem z roko, medtem ko vsi preostali čakamo v dolgih vrstah.

Zdravje

Nova Amazonova zapestnica (vir) skrbi za vaše zdravje. Preden jo prvič uporabite, se morate pred njo sleči do golega, ker vam poskenira maščevje in vas ošteje. Neprestano vas posluša in vas opozarja, če vaš glas postane vzdražen ali - Bog ne daj! - povišan.

Zdaj si pa predstavljajte, da imate vgrajen čip, ki na vašo pametno uro pošilja podatke o krvni sliki. Zadostuje, da bo preprečil en infarkt, in vsi ga bomo hoteli imeti.

Boj proti, ne boj za!

Odraščal sem v letih, ko so množično snemali filme o ljudeh, ki se borijo proti nameram zlobne vlade, da jih zasužnji z napravami, s katerimi locirajo njihovo gibanje in jim neprestano prisluškujejo. Ni minilo nekaj desetletji, ko so ljudje prodajali ledvice, da so lahko take naprave, imenovane pametni telefoni, drago plačali sami.

Absolutno nisem privrženec čipiranja, a zadostovala bo ena zdravstvena aplikacija, da se bo sprožil plaz, in s čipi nas ne bodo silili, marveč nam jih bodo drago prodajali.

Ponarejevalci

Ponarejevalci potrdil o cepljenju ali testiranju so točno tisti prvi korak, da bodo ljudje rekli: pa saj ne vemo, kdo je kdo, kako smo lahko prepričani? Od tega koraka pa ni več daleč do čipa kot oblike potrditve obstoja in identitete.

V kulturi egoizma in narcisizma bo za nas morala jamčiti tehnologija.

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.