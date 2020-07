Bo Angela Merkel vrnila politično moč Evropski uniji?

Naslednjih šest mesecev, v času vzpostavljanja mehanizmov okrevanja gospodarstva po korona krizi, bo Angela Merkel vodila delo Sveta EU. Nemčija prevzema vajeti EU v najbolj kritičnem času, ko lahko samo odločna gradnja sodelovanja doseže dogovor med državami članicami o skupnem boju proti krizi, ki ga je v zadnjem času primanjkovalo.

Če bo predsedovanje temeljilo na besedah "nobena država ne more izločiti krize sama, izolirano", ki jih je kanclerka Angela Merkel izrekla v nemškem bundestagu 18. junija, potem se lahko nadejamo teženj k doseganju večje enotnosti med državami. Tudi države članice pričakujejo, da bo Angela Merkel igrala večjo povezovalno vlogo.

Stara celina pred pomembnimi izzivi

Pred Evropsko unijo so izzivi, ki so odločujoči za njeno prihodnost. EU se spopada že z drugo večjo krizo v zadnjih desetih letih, ki grozi, da bo zamajala njene temelje. Finančna kriza in pandemija covid-19 sta največji krizi, ki sta prizadeli EU od njenega nastanka. V kontekstu teh dveh kriz se institucije EU borijo še z vse večjim skepticizmom državljanov in držav proti njihovemu delovanju.

Evropska unija pa je še pred drugimi izzivi. Eden je sporazum o razhodu z Veliko Britanijo, ki mora biti dosežen še letos. Poleg tega v Italiji in Španiji grožnjo ponovni oživitvi že tako trhlih gospodarstev predstavlja ogromen državni dolg. V Bruslju vlada zaskrbljenost, da bosta zelena politika in doseganje zelenih ciljev zdaj postavljena na stran.

Na geostrateški ravni je pred Evropo izziv zavzeti jasno pozicijo v novem večpolarnem svetu, kjer prevladuje vse bolj napeto rivalstvo med ZDA in Kitajsko. Po epidemiji bo pričakovati večji poudarek na gospodarski samozadostnosti, zlasti v medicinski proizvodnji in ključnih industrijah. Vse to zahteva odločno in močno vodenje.

Naloga je pomembna in zapletena

Zaradi zgodovinskih razlogov Nemčija v preteklosti ni igrala zelo vidne politične vloge znotraj Evropske unije. A vse okoliščine kažejo na to, da bo tokrat Nemčija morala biti tudi politično vidna. Po svoje je tudi srečno naključje, da predsedovanje prevzema Nemčija, ki je gospodarsko najmočnejša država EU, hkrati pa jo vodi politika, ki je naklonjena evropskemu povezovanju, in v kateri prevladuje pragmatizem. Če kdaj, potem Evropa zdaj potrebuje močno vodenje, ki ima tudi politično avtoriteto. To Angela Merkel zagotovo ima. Nemška kanclerka je prepoznana po celotni Evropi, kar ji daje politično legitimnost na ravni celotne Unije.

Foto: Reuters

Naloga, ki je pred Nemčijo, je velika in zapletena. Za uspešno izvajanje in vodenje takšnih projektov potrebujemo izkušene in odločne voditelje. Angela Merkel je veteranka, katere spretno reševanje pandemije v Nemčiji je ponovno dvignilo njeno avtoriteto tako doma kot v tujini. To ji omogoča, da prevzema večja politična tveganja, ki jih še pred pol leta ne bi mogla.

Primer je francosko-nemški predlog, ki je bil predstavljen maja tega leta in vključuje 500 milijard evrov pomoči po pandemiji, financira pa se iz dolga, ki ga je na kapitalskih trgih zbrala Evropska komisija. Tudi evropski uradniki naj bi bili mnenja, da si države članice prizadevajo, da bi Angela Merkel igrala večjo vlogo, saj noben drug evropski politik ni mogel odblokirati razprave tako, kot jo je ona. Odraz tega je prav ta nemško-francoski predlog, ki je pravi preboj v tej krizi na ravni EU.

Naslednji korak je, da države dosežejo dogovor o zagotovitvi sredstev in sprejmejo paket pomoči. Prvi test bo srečanje voditeljev EU, ki naj bi v Bruslju potekalo sredi tega meseca. Cilj Nemčije je, da se dogovor o paketu pomoči sprejme že v avgustu. Gre za ambiciozen načrt, a če ga dosežejo, bo Nemčija lahko še pod svojim predsedovanjem odprla pogovor o prihodnosti EU ter s tem zastavila tudi cilj in časovnico, ki ji bo lahko v prihodnjem letu sledila tudi Slovenija. Samo jasna vizija razvoja EU pa predstavlja ustrezno pot iz trenutne krizne situacije.