Razkrili glavna razloga za nesreče na območju avtocestnih delovišč

Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo.

Inšpektorat za infrastrukturo je pri pregledu začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah zaznal izrazito nespoštovanje predpisov, predvsem glede omejitev hitrosti in varnostne razdalje, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Odkril je tudi nekaj napak pri postavitvi prometne signalizacije, kar je Dars večinoma že odpravil. Prav tako so v elaboratih za postavitev cestnih zapor manjkali določeni podatki, predvsem o tem, kje točno mora stati določen prometni znak. Inšpektorji so nekaj manjših odstopanj zaznali tudi pri merjenju širine začasnih voznih pasov, vendar pa vse te pomanjkljivosti niso bistveno vplivale na prometno varnost, je pojasnila.

Darsu naložili več ukrepov

Vlada je na podlagi poročila o stanju na teh deloviščih, ki ga je tudi ob upoštevanju ugotovitev inšpektorata v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravilo ministrstvo za infrastrukturo, Darsu naložila več ukrepov. Med kratkoročnimi so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti o načinu vožnje v zamiku ter jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov z rumeno barvo in brisanjem sicer veljavnih belih oznak.

Prav tako bodo na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore postavili naprave za umirjanje hitrosti, na območju znižane najvišje dovoljene hitrosti pa prikazovalnike hitrosti.

"Ti ukrepi bodo veljali tudi za delovišče na primorski avtocesti pri Postojni, Dars pa jih je v veliki meri že implementiral," je poudarila ministrica. Na tem delovišču bodo poleg tega za približno 30 metrov podaljšali prehod med smernima voziščema med počivališčem Studenec in mostom čez reko Pivko, s čimer želijo doseči bolj linearen prehod vozil na nasprotno smerno vozišče.

Med 1. marcem in 8. majem se je na območju tega delovišča po besedah namestnika generalnega direktorja policije Bena Megliča zgodila ena prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami, dve nesreči z lahkimi in 26 nesreč z materialno škodo. "Analiza je pokazala, da sta glavna vzroka nesreč pred delovno zaporo neprilagojena hitrost in neustrezna varnostna razdalja," je poudaril.

Minuli konec tedna so na tem območju zaznali 688 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, prometnih nesreč pa v tem obdobju ni bilo. Napovedal je povečano prisotnost policije in pogostejše meritve hitrosti. "Predvsem pa voznike pozivamo k previdni in strpni vožnji. Posebej problematično je menjavanje voznih pasov, kjer so ti zoženi," je dejal.

K previdni in strpni vožnji je pozval tudi predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. "Dela vedno skušamo izvajati tako, da zagotovimo čim večjo varnost in pretočnost prometa. Dejstvo pa je, da je ceste pač treba vzdrževati, pri čemer povsem brez zapor ne gre," je dodal.