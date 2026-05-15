Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
15. 5. 2026,
14.53

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Andrej Ribič avtocesta avtocesta DARS sekcijsko merjenje hitrosti

Petek, 15. 5. 2026, 14.53

25 minut

Sekcijsko merjenje hitrosti naj bi zaživelo do konca julija

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Trojane predor, trojanski predor | Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je med drugim predvidena na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru. | Foto Shutterstock

Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je med drugim predvidena na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru.

Foto: Shutterstock

Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, je danes povedal direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Cantarutti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, nato morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Od ponudnika sistema bodo zaradi zamude zahtevali odškodnino.

Na dolenjskem, gorenjskem in primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, sicer namenjeni predstavitvi ugotovitev nadzora avtocestnih delovišč, povedal Cantarutti.

Prihodnji teden bodo v nadzornem središču v Dragomlju namestili strežnike, potrebne za delovanje sistema. Hkrati bodo v prihodnjih dveh tednih namestili programsko opremo za potrebe policije. "Izvajalec bo moral nato opraviti še preizkus delovanja sistema sekcijskega merjenja hitrosti v nočnem času. V dnevnem je to že storil. Nato naj bi vendarle pridobili certifikat," je pojasnil. Na Darsu bodo nato delovanje sistema preverili še sami.

Štiri območja

Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.

Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic z najcenejšo ponudbo, ki vključuje merilnik iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ, rok pa se je iztekel konec marca. Podjetje sistema do roka ni vzpostavilo, saj mu urad za meroslovje ni izdal certifikata o overitvi tipa merila.

Dars ima po pogodbi med drugim pravico, da za vsak dan zamude Intermaticu zaračuna 1.059 evrov kazni, pri čemer skupna kazen ne sme preseči deset odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 530.000 evrov z davkom na dodano vrednost.

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je danes napovedal, da bodo vztrajali pri plačilu kazni in kritju vseh dodatnih stroškov zaradi zamude.

nesreča, primorska avtocesta
Novice Razkrili glavna razloga za nesreče na območju avtocestnih delovišč
avtocesta, gradbišče
Novice Poročilo: Promet na avtocestnih deloviščih večinoma ustrezno urejen
Reševalni pas zastoj
Novice Zapuščanje vozila v zastoju na avtocesti je smrtno nevarno
Andrej Ribič avtocesta avtocesta DARS sekcijsko merjenje hitrosti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.