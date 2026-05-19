Svinjske polovice za 11 ur zaprle primorsko avtocesto. Kje so bili inšpektorji, še preiskujejo.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) po poročanju Dnevnika še vedno preiskujejo, kaj je razlog za izredno počasen odziv postojnske veterinarske inšpekcije v primeru prometne nesreče, ko je bila zaradi prevrnjenega tovornjaka, naloženega s svinjskimi polovicami, primorska avtocesta zaprta kar 11 ur. Nesreča se je zgodila ob 5.12, inšpektorji so se odzvali šele na tretji telefonski klic in na kraj dogodka prispeli ob 12.40.

V ponedeljek, 4. maja, se je ob 5.12 na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča, ki je promet ohromila za kar 11 ur. Tovornjak, v katerem je 36-letni državljan Indije prevažal 22 ton svinjskih polovic, se je na delu, kjer zaradi obnove poteka preusmeritev z enega na drugi del avtoceste, prevrnil na levi bok in tako obtičal do popoldneva.

Glavni razlog za to, da so bili vozniki več kot deset ur ujeti na primorski avtocesti, je bil počasen odziv postojnske veterinarske inšpekcije. Potem ko so policija in delavci Darsa zaključili svoje delo, bi moral na kraj dogodka priti dežurni veterinarski inšpektor veterinarske inšpekcije postojnskega območnega urada. To se je zgodilo šele ob 12.40.

Odzvali so se šele na tretji telefonski klic

Prvič so v pisarno postojnske veterinarske inšpekcije, redni delovni čas je med 7. in 15. uro, poklicali ob 7.22, drugič ob 7.46 in tretjič ob 11.12. Kot so za Dnevnik pojasnili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so se odzvali šele na tretji klic ob 11.12.

Kaj je vzrok za takšno neodzivnost inšpektorjev, kljub temu da morajo biti za takšne dogodke v stalni pripravljenosti tudi zunaj rednega delovnega časa in so za to tudi dodatno plačani, zdaj preiskujejo na upravi za varno hrano. "Postopki preverjanja in postopanja so v teku, skladno z zakonodajo o javnih uslužbencih," so pojasnili za Dnevnik. Od nesreče sta sicer menila že dva tedna.

Meso so uničili

Na UVHVVR so za dnevnik pojasnili tudi, da so svinjske polovice, ki jih je v tovornjaku prevažal 36-letnik, v Slovenijo prispele iz Belgije, namenjene pa so bile v Celjske mesnine. Ko je inšpektor šest ur po nesreči le prišel na kraj dogodka, je z vbodnim termometrom izmeril temperaturo v stegenskih mišicah svinjskih polovic in ocenil, da meso zdravstveno ni ustrezno za prehrano ljudi. Meso so zato odpeljali v Koto, kjer so ga neškodljivo uničili. V večini primerov je ob prometnih nesrečah tako, da živila zavržejo oziroma uničijo, saj je težko preprečiti kontaminacijo ali temperaturna odstopanja.