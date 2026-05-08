Na. R.

Petek,
8. 5. 2026,
12.50

Osveženo pred

9 minut

infrastruktura Alenka Bratušek nesreča policija DARS varnost promet ceste

Bratušek zahteva pojasnila: kaj za varnost na cestah delata Dars in policija?

Alenka Bratušek | Ministrica zahteva podatke o stanju prometne varnosti, podatke o številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah. | Foto Mediaspeed

Ministrica zahteva podatke o stanju prometne varnosti, podatke o številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah.

Vlada je na četrtkovi seji v zvezi s stanjem na slovenskih avtocestah in hitrih cestah sprejela sklep, da ministrstvo za infrastrukturo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in družbo Dars pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Za realizacijo tega sklepa je ministrica Alenka Bratušek danes že izvedla sestanek z vsemi ključnimi deležniki.

Glede na dalj časa trajajoče razmere, ki se ne izboljšujejo, je ministrica Alenka Bratušek od Darsa in policije zahtevala podrobno poročilo o strokovnih odločitvah pri pripravi elaboratov zapor na vseh avtocestnih odsekih z zoženji ter o izvajanju nadzora, ki ga opravlja Policija. Poudarila je, da mora Dars v poročilu jasno opredeliti konkretne ukrepe za povečanje varnosti ter učinkovitejše upravljanje prometa v času zapor in del na območjih delovišč na avtocestni infrastrukturi.

Sestanka so se danes udeležili minister za notranje zadeve Branko Zlobko, namestnik generalnega direktorja Policije Beno Meglič s sodelavcema, predsednik uprave Dars Andrej Ribič, direktor področja upravljanja Dars Aleš Cantarutti, pripravljavci elaboratov zapor na avtocestah in hitrih cestah ter direktorica agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol.

Zahteva konkretne podatke

Prav tako je ministrica zahtevala, naj poročilo vključuje tudi stanje prometne varnosti, podatke o številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah. Od ključnih deležnikov prometne varnosti je ministrica zahtevala, da maksimalno okrepijo nadzor, pa tudi aktivnosti ozaveščanja o varni in osredotočeni vožnji na območju delovišč avtocest in hitrih cest.

Inšpektorat za infrastrukturo je že v četrtek začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, sledijo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravili inšpekcijske preglede še na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest.

