Petek, 8. 5. 2026, 12.50
Bratušek zahteva pojasnila: kaj za varnost na cestah delata Dars in policija?
Vlada je na četrtkovi seji v zvezi s stanjem na slovenskih avtocestah in hitrih cestah sprejela sklep, da ministrstvo za infrastrukturo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in družbo Dars pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Za realizacijo tega sklepa je ministrica Alenka Bratušek danes že izvedla sestanek z vsemi ključnimi deležniki.
Glede na dalj časa trajajoče razmere, ki se ne izboljšujejo, je ministrica Alenka Bratušek od Darsa in policije zahtevala podrobno poročilo o strokovnih odločitvah pri pripravi elaboratov zapor na vseh avtocestnih odsekih z zoženji ter o izvajanju nadzora, ki ga opravlja Policija. Poudarila je, da mora Dars v poročilu jasno opredeliti konkretne ukrepe za povečanje varnosti ter učinkovitejše upravljanje prometa v času zapor in del na območjih delovišč na avtocestni infrastrukturi.
Zahteva konkretne podatke
Prav tako je ministrica zahtevala, naj poročilo vključuje tudi stanje prometne varnosti, podatke o številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah. Od ključnih deležnikov prometne varnosti je ministrica zahtevala, da maksimalno okrepijo nadzor, pa tudi aktivnosti ozaveščanja o varni in osredotočeni vožnji na območju delovišč avtocest in hitrih cest.
Inšpektorat za infrastrukturo je že v četrtek začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, sledijo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravili inšpekcijske preglede še na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest.