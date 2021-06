Vsebino omogoča Court of Justice of the European Union

Ali vas zanimajo pravo in jeziki? Želite delati za Sodišče Evropske unije kot zunanji prevajalec?

Služba institucije za pravno prevajanje, ki jo sestavlja 600 pravnikov, zagotavlja prevode pravnih dokumentov, ki jih obravnava ali izda Sodišče Evropske unije. S tem zagotavlja učinkovit potek postopkov in večjezično širjenje sodne prakse vsem državljanom unije, ne glede na to, kateri jezik govorijo, ter jim omogoča dostop do pravice in sodne prakse na evropski ravni.