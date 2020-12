Pet idej, kako pripraviti edinstven življenjepis, ki te bo pripeljal do prave službe

Oglasno sporočilo

Kljub krizi in vsesplošni negotovosti, ki ju je pandemija koronavirusa prinesla tudi na sončno stran Alp, ste med zaposlitvenimi oglasi pravkar našli popolno priložnost zase. A v istem hipu se zaveste, da na nove priložnosti trenutno preži ogromno iskalcev in da še zdaleč ne boste edini kandidat. Teorijo o tem, kako napisati dober življenjepis in kaj vse vključiti vanj, dobro poznate, a kako z njim tudi izstopati? Kako doseči, da bo delodajalcu med vsemi prejetimi življenjepisi v oči padel prav vaš? V iskanju odgovora smo se obrnili na slovenski zaposlitveni portal Optius .

V zgoščeni konkurenci je spet bistven pristop

Na vprašanje, zakaj je kreativnost spet v središču pozornosti kadrovskih strokovnjakov, pri Optiusu jasno odgovarjajo: večja konkurenca med iskalci. Še pred dobrim letom dni je veljalo, da se delodajalci dobesedno "grebejo" za iskalce novih priložnosti, saj je bilo povpraševanje po kadru bistveno večje od ponudbe. Dogodki, ki smo jim priča že skoraj leto dni, pa so razmerje malce zasukali. Kandidatov za delovna mesta je tako nekoliko več kot zaposlovalcev, ki trenutno iščejo, kar gre pripisati tudi stagnaciji nekaterih gospodarskih panog, katerih delovanje je onemogočil novi koronavirus.

V trenutnem položaju je zato ključno, da se pred potencialnimi delodajalci predstavite na izviren in edinstven način. Pri Optiusu svarijo, da to še zdaleč ne velja zgolj za panoge, v katerih se kreativen pristop pričakuje (na primer marketing, oblikovanje, mediji itd.), temveč tudi za večino preostalih področij, posebej pa tista, za katera se pričakuje večji interes kandidatov.

Optiusove strokovnjake smo zato poprosili, naj nam zaupajo kakšno od zanimivih idej, s katerimi lahko iskalci skorajda v katerikoli panogi krepko povečajo svoje možnosti vabila na zaposlitveni razgovor.

Najprej nekaj splošnih nasvetov ...

Sogovorniki so nas podučili, da delodajalec za pregled posameznega življenjepisa v povprečju porabi le 30 sekund, zato je še kako pomembno, da ta že ob bežnem pregledu vzbudi zanimanje. Ustvarjalnost in razmišljanje zunaj ustaljenih okvirov sta torej še kako zaželena, a kot poudarjajo, mora izdelek ne glede na "raven nenavadnosti" ohraniti profesionalno noto.

Predvsem to velja za navedene informacije, ki morajo biti seveda resnične. A večjo težavo kot v potencialnem laganju kandidatov pri Optiusu vidijo v tem, da ogromno iskalcev ne navede vseh izkušenj, ki jih imajo. "Kadroviki nimajo časa za sklepanje in ugibanje, zato ne smemo pričakovati, da bodo naša znanja razbrali iz konteksta," so jasni strokovnjaki. Ekipa enega izmed večjih zaposlitvenih portalov v Sloveniji in edinega v slovenski lasti prav zaradi takšnih pomanjkljivosti vsem svetuje, da tudi pri izvirnejših življenjepisih ne pozabite na univerzalne smernice:

personalizirajte vsebino oz. za vsakega delodajalca pripravite svež življenjepis,

vključite svojo fotografijo (Optiusova anketa med delodajalci je pokazala, da jo priporoča kar 60 odstotov delodajalcev) in

ob dosežkih, če je mogoče, navedite tudi konkretne številke (na primer zvišanje prodaje za 15 odstotkov).

Ustvarite videoposnetek

Ste pomislili, da bi se bodočemu delodajalcu predstavili v obliki videoposnetka? Ob kakovosti današnjih pametnih telefonov in splošno dostopni programski opremi za obdelavo posnetkov lahko brez posebnega znanja ustvarite simpatičen "video CV", ki vas prikazuje med opravljanjem dela, najljubšimi hobiji ... Obenem je to odličen način, da delodajalcu prikažete tudi svojo energijo in morda demonstrirate katero od veščin, ki so zahtevane za opravljanje delovnega mesta (na primer znanje tujega jezika).

Napišite knjigo

Seveda ne mislimo romana z več sto stranmi, temveč lično vezano knjižico, ki jo lahko kar v kuverti pošljete na delodajalčev naslov. V njej v posameznih poglavjih predstavite svoje izobraževanje, delovne izkušnje, dodatne veščine itd. Glede na tip delovnega mesta seveda lahko vsebino ali obliko tiskovine rahlo prilagodite:

Za delo v tiskanih medijih ali marketingu lahko svoj življenjepis predstavite v obliki revije ali časopisa s kratkimi članki, ki govorijo o vaših dosežkih. Izberete si lahko tudi obliko zgibanke ali letaka (na primer z naslovom Pozor, iščem novo priložnost).

Za delo tehnične narave se lahko potegujete z edinstvenim življenjepisom v obliki načrta, tehničnega poročila (na primer Poročilo o uspešno izvedenih projektih), zapisnika itd.

Da pokažete ročne spretnosti, svoje podatke vgravirajte v leseno deščico ali kakšen drug primeren material.

Za dodaten učinek lahko svoj izdelek pošljete tudi v lični škatli, na katere notranji strani so prav tako navedene dodatne informacije.

Ustvarite namizno igro

Bi potencialnemu delodajalcu privoščili malce popestritve in mu pokazali, da se znate zabavati ter obenem razmišljati samosvoje? Ustvarite namizno igro, pri kateri se bo igralec sprehajal po polju, na katerem bodo označeni vaši dosežki. Ustvarite lahko tudi igralne karte ter na vsako vključite nekaj dosežkov ali posamezno postajo svojega kariernega razvoja.

Ali videoigro!

In če se na primer prijavljate na delovno mesto programerja, lahko stvari popestrite s preprosto spletno igrico, pri kateri uporabnik figurico z vašim obrazom usmerja med različnimi izzivi in dosežki vaše kariere.

Postavite si svojo spletno stran

Danes ima praktično vsak ustvarjen vsaj en profil na kakšnem družabnem omrežju (ki ga delodajalec seveda lahko preveri ali prek tega pravzaprav odkrije), a ti dopuščajo le omejene možnosti personalizacije in so precej enolični. Če želite delodajalcu nekoliko popestriti pregled vaših osebnih podatkov, lahko ustvarite spletno stran, na kateri podatke razporedite popolnoma po svoje ter poljubno dodajate slike, videoposnetke ali druge vsebine.

Naročnik oglasnega sporočila je Optius.