Vnukinji je podarila stanovanje. Se na njem lahko zahteva nujni delež?

Pozdravljeni, moja mati je moji hčeri, svoji vnukinji, pred 20 leti prek darilne pogodbe podarila stanovanje. Vse je bilo narejeno prek notarja. Zdaj je moja mati umrla. Imela pa je še enega sina. Oba sva edina njena zakonita dediča in bova klicana na zapuščinsko obravnavo, kjer bo govora o denarnem znesku na računu, ki ga je imela od pokojnine. To je vse premoženje, ki ga je še imela. Ali lahko moj brat, torej mamin sin, uveljavlja nujni delež na podarjeno stanovanje? Takrat so nam zagotovili, da ne, ker ga babica ni podarila v zadnjem letu življenja in ker vnukinja ni zakoniti dedič, ker sva to le jaz in moj brat. Ali je to vse res? Mateja K.

Pravnik na dlani pojasnjuje

Spoštovana Mateja, dedovanje ureja zakon o dedovanju, ki v 25. členu določa nujne dediče po pokojniku. To so pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. Osebe, ki smo jih našteli, so nujni dediči, če so po zakonitem dednem redu upravičeni dedovati.

46. člen Zakona o dedovanju določa vračunanje darila zakonitem dediču, in sicer se vsakemu zakonitemu dediču vračuna v dedni delež vse, kar je na kakršenkoli način prejel od zapustnika.

V primeru prikrajšanja nujnega deleža lahko zakoniti dediči zahtevajo vračilo darila. Če je prikrajšan nujni delež, se oporočna razpolaganja zmanjšajo, darila pa vrnejo v dedno maso, če je potrebno, da se dopolni nujni dedni delež. Vračajo se samo darila, ki so bila dana zakonitim dedičem (v vašem primeru sta to samo vi in vaš brat), če so bila dana drugim osebam, pa samo tista darila, ki so bila dana v zadnjem letu življenja.

Vsakdo lahko s svojim premoženjem razpolaga že za časa njegovega življenja. Tako je naredila tudi vaša pokojna mama, ki je stanovanje podarila vnukinji. Vsako pogodbo, torej tudi darilno pogodbo, je treba overiti pri notarju in zato je bila potrebna overitev tudi v primeru darilne pogodbe vnukinji. Pred overovitvijo je bilo pogodbo treba predložiti še davčni upravi. Ker se šteje vnukinja enako kot prvi dedni red, takrat davka ni bilo treba plačati.

Skratka, po zakonu o dedovanju vnukinja ni zakoniti dedič po pokojni babici, ker sta to le vi in vaš brat. In informacija, ki ste jo prejeli pred 20 leti, je bila torej točna. Ker vnukinja ni zakoniti dedič, vaš brat nujnega deleža od podarjenega stanovanja ne more zahtevati.