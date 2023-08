Sosed ne pokosi, nas pa lahko kar zaraste?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj lahko storim, ker sosed ne pokosi svojega travnika? Naša hiša je obdana z gozdom v obliki črke U – odprt je le en del s travnikom in ta je sosedov. Teče že tretje leto, odkar ni pokošeno, in če se bo to nadaljevalo, bo travnik zarastel, naša hiša pa bo pristala v gozdu. Že s tem, da se ne počisti, se naši nepremičnini niža cena. Upam, da je mogoč kakšen ukrep za nekakšno "prisilo" soseda, da travnik vsako leto pokosi.

Katja Z.