Kaj pripada zunajzakonskemu partnerju ob ločitvi?

Pozdravljeni, z zunajzakonsko partnerko (ločeno gospodinjstvo) sva 20 let živela na posestvu, ki sem ga jaz podedoval in sem njegov lastnik. Na partnerko ni pisano nič, sva pa skupaj vlagala v posestvo ter obnovo hiše in poslopij. Imava dve hčerki, stari 18 in 21 let. Sedaj želiva iti narazen. Zanima me, kaj pripada partnerki in otrokoma, če se želijo odseliti?

Peter K.