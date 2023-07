Dokupila bi leta za pokojnino. Toda ali se sploh izplača?

Letos bom dopolnila 61 let in imam 38 let delovne dobe. Ali je mogoč dokup dveh let, da bi se lahko upokojila, saj pri teh letih ne dobim zaposlitve. Imam III. kategorijo invalidnosti s štiriurnim delovnikom. Prejemam nadomestilo od ZPIZ. Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste prijavljeni na zavodu in prejemate nadomestilo.

Dokup za ugodnejšo odmero pokojnine je namenjen izključno povečanju odstotka za odmero pokojnine. Dokupi se lahko največ pet let zavarovalne dobe.

Vi potrebujete oziroma želite odkupiti dve leti zavarovalne dobe. Dokup za ugodnejšo odmero lahko uveljavi zavarovanec, ki je že izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma že dobiva pokojnino.

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec (moški ali ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe.

Pravico do starostne pokojnine je mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer je mogoče znižati starostno mejo za šest mesecev za enega otroka, 16 mesecev za dva otroka, 26 mesecev za tri otroke.

Ob dopolnitvi 38 let pokojninske dobe, kolikor je imate vi, se starostni pogoj 65 let brez dokupa lahko zniža za otroke za največ štiri leta do dopolnjenega 61. leta starosti. Za izračun se upošteva katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja.

Osnova za plačilo prispevka za dokup je enaka znesku osnove iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup, povečane za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za dokup.

Ta osnova ne more biti nižja od zneska v višini povprečne plače na zaposlenega v Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup. Od te osnove se plača prispevek za dokup tudi v primeru, če v koledarskem letu pred vložitvijo zahteve za dokup niste plačali prispevkov od osnove vsaj šest mesecev. Prispevek se odmeri po stopnji, ki je določena za prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar skupaj znaša 24,35 odstotka.

V vašem primeru je torej dokup mogoč, vendar je treba razmisliti, ali se vam sploh izplača. Velikokrat se namreč dokup delovne dobe ne izplača, ker ni pokojnina nič večja, kot če bi odšli v starostno upokojitev.