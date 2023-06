Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pozdravljeni, delodajalec v kovinarski stroki mi ni plačeval prispevkov od leta 1996 do 2003. V delavski knjižici imam vpisana vsa leta, vendar prispevki za to obdobje niso plačani. Zanima me, ali se da še kaj narediti, da ne bi bil oškodovan pri pokojnini.

Pravnik na dlani odgovarja:

Naj najprej pojasnimo, da se pogosto napačno razlaga, da bodo zaradi neplačanih prispevkov delavci prikrajšani pri pokojninski dobi.

Iz določbe 133. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) sicer resda izhaja, da se v zavarovalno dobo štejejo obdobja zavarovanja, če so bili za ta obdobja plačani predpisani prispevki, oziroma da se v primerih, ko je bil za določeno obdobje zavarovanja plačan le del prispevkov, v pokojninsko dobo upošteva le sorazmerni del zavarovalne dobe.

A takoj ob tem je treba omeniti določbo 134. člena tega zakona, ki velja le za zaposlene zavarovance (pa še to ne za vse), ne pa tudi za espeje, družbenike, kmete itd.

Ta določba določa, da se v pokojninsko dobo štejejo tudi obdobja, v katerih je delodajalec obračunal prispevke za obvezno zavarovanje od zavarovančeve plače, vendar jih ni plačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne glede na to, kako uspešni so bili ukrepi za izterjavo plačila prispevkov.

To pomeni, da se zavarovancem v delovnem razmerju, za katere delodajalec prispevkov ni plačal, ampak jih je zgolj obračunal, obdobja zavarovanja kljub temu vštevajo v pokojninsko dobo v celoti in se upoštevajo tako pri izpolnitvi pogojev za priznanje pravice kot tudi pri odmeri pravice (na primer za določitev odmernega odstotka).

Je pa pri tem pomembno, da se takšna obdobja ne upoštevajo za izračun pokojninske osnove.

Večja težava je v primerih, ko delodajalci prispevkov niti ne obračunajo in tudi ne plačujejo prispevkov. Tako se delavcem v delovnem razmerju, ki prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nimajo niti obračunanih, obdobje vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne bo vštevalo v pokojninsko dobo.

V vašem primeru je torej treba ugotoviti, ali je vaš delodajalec prispevke za vas obračunal in jih ni plačal. V takem primeru se bodo leta od 1996 do 2003 vključila v pokojninsko dobo, ne bodo pa se upoštevala pri izračunu pokojnine. Če pa delodajalec vaših prispevkov ni niti obračunal, pa žal ta leta ne bodo del vaše pokojninske dobe.