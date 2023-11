Polet, dolg že 90 let

Francoski nacionalni letalski prevoznik je prepričan, da so v vseh svojih dozdajšnjih 90 letih uspešno odražali francosko odličnost in eleganco.

Air France je ob dopolnjenih 90 letih eden od najstarejših aktivnih letalskih prevoznikov na svetu, svojo okroglo obletnico so ta teden uradno zaznamovali tudi v Sloveniji. Njihove ambicije za prihodnost so močno trajnostno zaznamovane.

Radi poudarijo, da so bili prva letalska družba, ki je v svojo floto vključila prvi dvomotorni širokotrupni letali na svetu Airbus A300, ter da so bili zagonski partner enega najpriljubljenejših dvomotornih ozkotrupnih letal za proge kratkega in srednjega dosega Airbus A320.

Ena od dveh z nadzvočnim letalom Concorde

Prav tako je Air France ena od dveh letalskih družb, ki se lahko pohvali, da je nadzvočno potniško letalo Concorde uporabljala vse do njegove dokončne upokojitve 26. novembra 2003.

Letalo Concorde družbe Air France so po upokojitvi na ogled postavili na robno območje glavnega pariškega letališča Chales de Gaulle, ki je tudi matično letališče tega francoskega nacionalnega letalskega prevoznika. Foto: Guliverimage

Čeprav to letalo ni zablestelo v pričakovanem polnem sijaju, pri družbi Air France poudarjajo, da tudi ta zgodba dokazuje njihovo pripravljenost ter naklonjenost inovacijam in iskanju novih rešitev.

Zadnjih 20 let v paru z nizozemskim letalskim prevoznikom

Družba Air France je uradno nastala 7. oktobra 1933 na letališču Le Bourget v bližini Pariza z združevanjem več manjših letalskih prevoznikov (Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, Compagnie Internationale de Navigation Aérienne in Aéropostale).

Video: 90 let letalskega prevoznika Air France

Pomemben mejnik za francoskega letalskega prevoznika, katerega sedež je na glavnem pariškem letališču Charles de Gaulle, je bilo leto 2004, ko so združili moči z nizozemskim prevoznikom KLM. Tako je pred skoraj 20 leti nastala družba Air France-KLM, ki upravlja tudi več podružnic.

Povezave med Ljubljano in Parizom kot pred korono

Med podružnicami družbe Air France je tudi francoski HOP!, ki od novembra 2014 vzdržuje progo med Ljubljano in Parizom. Začeli so z enim poletom dnevno, v najboljših časih, ko je med slovensko in francosko prestolnico letel tudi propadli slovenski prevoznik Adria Airways, je Air France povezoval Ljubljano in Pariz tudi trikrat dnevno.

Nekoč samostojna blagovna znamka HOP!, ki vzdržuje regionalne povezave, med njimi tudi med Ljubljano in Parizom, je zdaj povsem združena v poslovanje matične družbe Air France. Foto: Guliverimage

V zdajšnjem zimskem voznem redu, ko letala Air France letijo na 167 destinacij (84 na dolgih in 83 na srednje dolgih poletih) v 79 državah, povezujejo Ljubljano in Pariz 11-krat tedensko, kar je, kot navajajo, primerljivo z zadnjo predkoronsko zimo.

HOP! je sicer nastal leta 2012, ko je takratna hčerinska družba Régional prevzela prevoznika Brit Air in Airlinair, leta 2020 pa ga je Air France povsem združil s svojo operativo.

Družba Air France je uradno nastala 7. oktobra 1933 na letališču Le Bourget v bližini Pariza z združevanjem več manjših letalskih prevoznikov. Foto: Air France

V partnerstvu 19 svetovnih letalskih prevoznikov

V floti družbe Air France je več kot 240 letal treh velikih proizvajalcev letal Airbus, Boeing in Embraer, prevladujejo pa letala evropskega proizvajalca Airbus, katerega skoraj vsi modeli so našli svoje mesto v floti družbe Air France.

Njihovih približno tisoč poletov v poletnem voznem redu dnevno povezuje več kot 200 letališč po vsem svetu, skupaj z nizozemskima družbama KLM in Transavia pa več kot 300. Njihov poudarek je na poletih iz Evrope in v njo, a svoje omrežje krepijo tudi s partnerskimi prevozniki iz drugih delov sveta. "Air France-KLM je član zavezništva SkyTeam, ki združuje 19 letalskih prevoznikov z vsega sveta in tako zagotavlja lažjo uporabniško izkušnjo čez vse obsežno omrežje povezav," je povedala direktorica prodaje Air France-KLM za Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo in Črno goro Ildiko McPartlin-Kiss. Dodala je, da ima njihov program za zveste potnike Flying Blue več kot 17 milijonov članov.

Ob deseti obletnici letala Concorde leta 1985 je kabinsko osebje vseh letal družbe Air France dobilo nove uniforme, ki jih je obikovala francoska modna hiša Nina Ricci, imenovana po takrat že pokojni francoski oblikovalki italijanskega rodu. Foto: Air France

Trajnostne ambicije in zaveze

"Prizadevamo si za to, da bi prihodnim generacijam še naprej lahko zagotavljali polete, s katerimi bodo lahko potovali po vsem svetu, ob tem pa ohranili svoj dragoceni planet," je o načrtih za prihodnost povedala McPartlin-Kissova. Med mejniki je omenila leto 2030, ko naj bi emisije ogljikovega dioksida, preračunane na posameznega potnika in kilometer, zmanjšali za 30 odstotkov glede na leto 2019, do takrat naj bi uporabljali najmanj deset odstotkov trajnostnega letalskega goriva.

To bodo dosegli tudi z nadaljnjo dobavo novih in varčnejših letal, kar je v skladu z načrtom, da bi do leta 2028 v svoji floti imeli 64 odstotkov letal nove generacije. Prizadevajo si tudi za enakopravnost po vseh merilih, zato bodo med drugim do leta 2030 zagotovili, da bodo na dveh petinah vodilnih delovnih mest ženske.