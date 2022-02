Ukrepajte takoj, da vaša pokojnina ne bo pod 600 evri

Brezplačen izračun pokojninskega varčevanja

Kliknite in si zagotovite posebej vam prilagojen brezplačen izračun pokojninskega zavarovanja.

Kako na varčevanje za pokojnino vpliva vaša starost?

Ni nepomembno, koliko ste stari, ko se odločite za dodatno pokojninsko varčevanje. Vaša starost ima namreč pomembno vlogo pri višini mesečnega zneska, ki bi ga morali nameniti za svojo pokojnino. Mlajši ko ste, manj morate varčevati, saj je doba do cilja daljša. Pri FINANČNI HIŠI so pripravili preprost prikaz: če ste stari 25 let, bi bilo dovolj deset odstotkov zdajšnjih prihodkov, če ste stari 30 let, bi bilo dovolj 15 odstotkov zdajšnjih prihodkov, če ste stari 35 let, se odstotek poviša na 20 odstotkov, pri 45 letih pa bi bilo treba nameniti že 30 odstotkov prihodkov. Če ste torej stari 40 let in imate 1.000 evrov plače, bi bilo treba za namen pokojnine privarčevati 250 evrov mesečno.

Ali ste stari od 25 let do 30 let?

V začetku karierne poti ima večina delovno aktivnih majhne dohodke, ki jih vlaga v ustvarjanje lastnega doma ali podjetja. To pogosto spremlja kreditno breme, pa vendar imajo mladi nekaj, česar starejši nimajo. To je čas. Pred sabo imate še vsaj 35 let delovne dobe, torej dovolj časa za varčevanje, s katerim boste ustvarili velik kapital, ki ga boste potrebovali v času upokojitve, da si boste lahko omogočili dostojno pokojnino. Prav tako je to najprimernejši čas, da poskrbite za dobre temelje, kot so rezerva za hude čase, zdravstveno zavarovanje, zaščita delovne sposobnosti in socialna varnost. Za varčevanje za pokojnino mesečno namenite vsaj deset odstotkov vseh svojih prihodkov.

Ali ste stari 40 let?

Tudi to obdobje običajno še spremljajo stanovanjski in podjetniški krediti, a se že povečujejo tudi prihodki, saj je to obdobje najproduktivnejših let. Ob povečanju prihodkov se pogosto zgodi, da pozabimo na racionalnost pri trošenju. Varčevanje za namen pokojnine prilagodite svojemu življenjskemu slogu. Če zaslužite več, več varčujte tudi za pokojnino, saj si boste le tako lahko tudi kasneje v življenju privoščili enako udobje kot danes. Če za pokojnino še niste začeli varčevati, a nameravate zdaj, boste morali mesečno privarčevati višji znesek, in sicer vsaj od 15 do 20 odstotkov vseh svojih trenutnih prihodkov.

V sredini mag. Karmen Darvaš, avtorica knjige Postanite kreator svojih financ!

Ne naredite te napake, ki jo je skoraj storila 40-letna Mojca Največja napaka je, da se ljudje običajno odločajo za višino varčevanja na podlagi tega, koliko lahko mesečno odvajajo za namen pokojnine, pravo vprašanje pa je, koliko morate varčevati. Zato v FINANČNI HIŠI svetujejo, da še pred začetkom varčevanja pripravite ustrezen načrt. Le tako boste vedeli, ali varčujete dovolj. Pokojninsko varčevanje naj bo davčno ugodno z možnostjo dosmrtnega izplačevanja mesečne rente. Pametno izberite svojega finančnega skrbnika, ki vam bo ustrezno svetoval, saj popravnega izpita za pokojnino ne boste imeli.

Ali ste stari 50 let?

Bližje ko smo zasluženemu počitku, bolj se zavedamo pokojninskega problema. Žal pa imate pri 50 letih na razpolago manj časa za varčevanje sredstev, ki bi vam zagotavljala dobro dodatno rento ob upokojitvi. Narediti je treba pregled mogočih rešitev in varčevanj ter jih stroškovno optimizirati. Ne zanašajte se na to, da bo za vas poskrbela država, saj je vaša generacija ob uvajanju nove pokojninske reforme najbolj na udaru, opozarjajo pri FINANČNI HIŠI. Za varčevanje za pokojnino mesečno namenite več kot 20 odstotkov vseh svojih prihodkov. Če ste se za varčevanje odločili šele zdaj, bi bilo idealno, da bi za pokojninsko varčevanje namenili 40 odstotkov prihodkov. Poskrbite, da boste lahko brezskrbno živeli do smrti.

Potrebujete nasvet ali pomoč? Naredite svoj izračun pri FINANČNI HIŠI ali se obrnite na njihove svetovalce, ki vam bodo pomagali z nasvetom in rešitvijo: info@financnahisa.si. Brezplačno vam bodo izdelali POKOJNINSKI NAČRT.

Ali ste stari 55 let?

Vsi, ki se za dodatno pokojninsko varčevanje odločijo v začetku svoje delovne dobe, imajo pri 55 letih ustvarjenega že večino kapitala, iz katerega bodo črpali mesečno rento v svojem tretjem življenjskem obdobju. Če začnete pokojninski kapital ustvarjati šele po 50. letu starosti, boste prihranili zelo malo. Kot pojasnjujejo pri FINANČNI HIŠI: varčevanje v višini sto evrov mesečno, vam bo v desetih letih, torej do vašega 65. leta starosti, zagotovilo kapital, ki bo vašo pokojnino povečal le za sto evrov mesečno. Sto evrov mesečno morda za vas danes pomeni le tri odstotke vaših mesečnih prihodkov, a teh istih sto evrov bo ob vaši pokojnini lahko predstavljalo tudi do 17-odstotno povečanje prihodkov.

Ena od možnosti, ki jih svojim strankam priporočajo pri FINANČNI HIŠI, je tudi, da pri 55. letu starosti začnete varčevati do 75. ali celo do 80. leta, ko se bodo zaradi starosti vaši stroški zdravljenja gotovo povišali in boste potrebovali več denarja.

Ali želite delati do smrti? 80 odstotkov Američanov obuboža pri 80. letu starosti, saj živijo dlje od svojih prihrankov. Revščina med upokojenci je tudi pri nas opazna na vsakem koraku. Pojavljajo se oglasi za delo upokojencev. Skoraj vsak drugi upokojenec v Sloveniji priložnostno opravlja plačljiva dela, kot so čiščenje, likanje, varstvo otrok, vožnja kombijev, tovornjakov. A tega ne počnejo iz užitka, ker bi tako ljubili delo, ampak zgolj zaradi finančnega preživetja. Če se nočemo prepustiti naključju, raje ponovno dobro premislimo o primernem investiranju za upokojitev. Z dobrim pokojninskim načrtom na stara leta ne bomo životarili. Zagotovite si brezplačen pokojninski načrt.

Koliko prihrankov dejansko potrebujte za dobro pokojnino?

Odgovor na to vprašanje je seveda odvisen od vašega trenutnega življenjskega sloga. Pogosto si morda še lahko predstavljamo, kako želimo živeti na stara leta, a sami težko ocenimo, kakšne bodo tedaj cene posameznih dobrin in življenjskega standarda, ki si ga želimo v času pokoja.

Svetovno znana in uveljavljena investicijska družba Fidelity je dala v javnost priporočilo, koliko je treba imeti prihrankov ob upokojitvi, če želimo, da nam bodo zadostovali za dostojno pokojnino. Po njihovem mnenju je treba ob upokojitvi imeti na strani deset letnih plač. Takšen cilj je dosegljiv, a je najbolje, da začnete zanj varčevati že ob začetku svoje delovne dobe.

Kaj storiti, če s prihranki niste, kjer bi morali biti? Če danes s prihranki zaostajate, še ni vse izgubljeno. Potreben je natančen izračun in vzpostavitev vašemu položaju prilagojenega načrta za pokojninsko zavarovanje. Pri tem vam lahko pomagajo strokovnjaki FINANČNE HIŠE. Prijazno osebje vam bo z veseljem pomagalo pri pripravi najboljšega finančnega načrta: info@financnahisa.si. POKOJNINSKI NAČRT bodo za vas izdelali brezplačno.

V spodnjem grafu, ki so ga pripravili pri FINANČNI HIŠI, lahko preverite, ali ste pri svojem varčevanju za pokojnino na dobri poti:

Če ste stari 30 let, bi danes po tej shemi morali imeti prihranjeno vsaj eno letno plačo, pri 55. letu bi morali imeti sedem letnih plač in pri 60. letu starosti osem letnih plač. Torej nekdo, ki vsak mesec prejema tisoč evrov plače, bi moral pri petdesetem letu imeti na strani 72 tisoč evrov, pri šestdesetem 96 tisoč evrov, ko bi se upokojil, pa 120 tisoč evrov. Ob dohodku 2.000 evrov mesečno, pa bi morali pred upokojitvijo imeti v pokojninskem načrtu skoraj četrtino milijona evrov, torej 240 tisoč evrov.

Povečajte svoje prihodke Vsebina članka izhaja iz knjige Postani kreator svojih financ!. V knjigi lahko najdete še več podrobnosti o tem, kje in kako varčevati za pokojnino. Bralcem bodo zagotovo prav prišle tudi druge uporabne informacije, s pomočjo katerih boste izboljšali svoje finančno stanje. Knjiga Postani kreator svojih financ! Si želite oplemenititi premoženje, pa imate več vprašanj kot odgovorov? Svet financ je lahko tudi zabaven, če le poznate pravi pristop. S pomočjo knjige Postani kreator svojih financ! boste spoznali aktualne taktike, s pomočjo katerih boste povečali svoje prihodke. Avtorica mag. Karmen Darvaš v svoji knjigi bralcem razkriva svet financ na razumljiv način. Vsak lahko preprosto kreira svojo brezskrbno finančno stanje. V knjigi boste našli tudi številne odgovore na vprašanja, kakšno naložbo izbrati, kako razpršiti denar, kako ga donosno nalagati, katere vzajemne sklade izbrati, kam z denarjem, ko je inflacija višja, bančne obresti pa so nične, in še mnoga druga. Poiščite odgovore v knjigi in obogatite svoje premoženje. Knjiga Postani kreator svojih financ! razkriva vse o pravilnem pristopu k načrtovanju svoje pokojnine in opozarja, katerih napak nikakor ne smete narediti. Knjigo lahko naročite tukaj.