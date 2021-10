Tako je bančno poslovanje zares udobno

Oglasno sporočilo

Digitalizacija je spremenila naša življenja in navade, kar opažajo tudi v bančništvu. Opravljanje najpogostejših bančnih storitev se seli na digitalne kanale, kot sta spletna in mobilna banka, plačujemo s karticami, kupujemo prek spleta. V Novi KBM prepoznavajo in se odzivajo na potrebe strank, ki želijo predvsem dostopne in enostavne bančne rešitve. Tudi če razmišljate o menjavi banke – stranka Nove KBM lahko postanete kar iz udobja lastnega doma.

Vse, kar potrebujete, je zajeto v Osebnem plus računu

Osebni plus račun nove stranke Nove KBM odprete enostavno – z uporabo dokazano najboljše mobilne banke mBank@Net, pri čemer je v mesečno nadomestilo vodenja računa vključena tudi uporaba dokazano najboljše spletne in mobilne banke. Pri plačevanju s svojo debetno kartico Visa Nove KBM lahko kot imetnik Osebnega plus računa koristite ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke, brez nadomestila pa dvigujete gotovino in preverite stanje na svojem računu na široki mreži bankomatov Nove KBM po vsej državi, na vseh poštah, seveda pa tudi v poslovalnicah Nove KBM.

Kot imetnik Osebnega plus računa boste svoje spletne nakupe s plačilnimi karticami potrjevali v mobilni aplikaciji mDenarnic@, kamor lahko uporabniki informacijskega sistema Android naložite svoje plačilne kartice, nato pa doma in v tujini plačujete kar s telefonom. Uporabljali boste lahko tudi Flik – takojšnje nakazovanje in prejemanje denarja med prijatelji na podlagi kontaktnega podatka.

Osebni plus račun združuje vse najpogostejše bančne storitve, njegov plus pa je, da ga odprete kar iz udobja lastnega doma. Če to storite do 31. decembra, boste deležni še dodatne ugodnosti, saj vam bo Nova KBM šest mesecev Osebni plus račun vodila brezplačno.

Net račun brez mesečnih stroškov vodenja računa

Če razmišljate o menjavi banke, vendar ne želite dodatnih stroškov ali poti, je Net račun prava izbira za vas. Najprej prenesete aplikacijo dokazano najboljše mobilne banke mBank@Net, nato sledite navodilom, izberete Net račun in uživali boste v vsej svobodi poslovanja z računom, ki vam ne bo povzročal nobenih dodatnih stroškov vodenja računa.

Svoj novi Net račun aktivirate z nakazilom poljubnega zneska s svojega računa, odprtega pri drugi banki, v Novi KBM pa vam nato vam naročimo predplačniško kartico. Net račun vam omogoča varnost in nadzor nad financami, saj se plačilo izvede iz sredstev na ločenem predplačniškem računu, ki ste jih predhodno naložili. Kolikor naložite, toliko lahko porabite.

Prek mobilne banke mBank@Net lahko kot imetnik Net računa polnite svoje predplačniške kartice, izvajate plačila, pregledate stanje in poslovanje na svojem računu, pogledate pa tudi podatke o svoji predplačniški kartici (številka kartice, veljavnost, koda PIN in CVV) – kjer koli so vam torej pri roki najpogostejše bančne storitve, zaradi katerih nimate niti dodatnih poti niti odvečnih papirjev.

Imetniki Net računa lahko uporabljate ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke, svoje spletne nakupe s plačilnimi karticami potrjujete v mobilni aplikaciji mDenarnic@, kamor lahko uporabniki informacijskega sistema Android naložite svoje plačilne kartice, nato pa doma in v tujini plačujete kar s telefonom.

Varne, uporabne in enostavne digitalne rešitve potrjujejo tudi nagrade

V Novi KBM zaznavajo, da na digitalne platforme prihaja rekordno število strank, zato digitalizacija ostaja njihovo prednostno razvojno področje.

Spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBank@Net sta bili v neodvisni raziskavi podjetja E-laborat že drugo leto zapored izbrani za Najboljšo spletno in mobilno banko v Sloveniji, dokazano pa ponujata največ vsebin in funkcionalnosti, kar pomembno vpliva tudi na dobro uporabniško izkušnjo.

Tudi na WEBSI, spletni prvaki je bila Nova KBM nagrajena za kar pet digitalnih rešitev, ki jih uporabljajo njihove zadovoljne stranke, med drugim tudi za mobilno aplikacijo mDenarnic@, ki je vključena tako v Osebni plus kot Net račun. V Novi KBM so na dosežke upravičeno ponosni, saj dokazujejo, da banka uspešno postavlja standarde na področju digitalnega poslovanja, kar prepoznavajo in cenijo tudi njihove stranke.

Prepričajte se!

Tako Osebni plus kot Net račun lahko odprete v samo 10. minutah iz udobja svojega doma in takoj začnete uporabljati vrhunske digitalne rešitve Nove KBM, zaradi katerih boste prihranili svoj dragoceni čas, se izognili odvečnemu papirju, nad svojimi financami pa boste imeli popoln pregled 24 ur na dan.

