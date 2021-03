Stoodstotna rast v letu 2021: en bitcoin zdaj stane približno 60 tisoč dolarjev

Oglasno sporočilo

Rast te kriptovalute je deloma spodbudil tudi vstop tradicionalnih vlagateljev na digitalni trg. Znani milijarderji z Wall Streeta so lani javno podprli kriptovaluto, kar je dodatno pospešilo njen vzpon. Njihove izjave so tudi druge, skeptične vlagatelje spodbudile, da so vstopili na ta novi trg.

Velika finančna podjetja, kot sta PayPal in Fidelity, so prav tako podprla kriptovalute, pri čemer Fidelity na svoji platformi podpira uporabo bitcoinov. Poleg tega so bitcoin začela kupovati podjetja, kot sta Square in MicroStrategy.

Drugi razlog za rast vrednosti bitcoina so mali vlagatelji, ki se bojijo, da bi zamudili nove priložnosti na digitalnem trgu, in se zato odločajo za nakup kriptovalut. Vsekakor je treba poudariti, da so nedavno rast bitcoina spodbudile predvsem velike naložbe, to bi tej kriptovaluti lahko omogočilo stabilnejšo rast v nasprotju s prejšnjimi nihanji in poskoki, ki so jih povzročile medijska pozornost in špekulacije.

Poleg tega ponudba bitcoinov upada, saj stroški rudarjenja na en kovanec postajajo vse višji, kar spodbuja tudi rast vrednosti.

Bloombergovi analitiki menijo, da bi se moral rastoči trend na trgu kriptovalut nadaljevati tudi leta 2021, saj centralne banke verjetno ne bodo zvišale obrestnih mer ali se odrekle spodbudnim ekonomskim programom, ki naj bi dvignili inflacijo. Ti denarni ukrepi brez primere, ki so bili uvedeni, da bi ublažili negativen vpliv pandemije covid-19, so v prejšnjem letu povečali povpraševanje po zlatu in bitcoinih.

