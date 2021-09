Račun odprem, še preden mi dostavijo kosilo

Oglasno sporočilo

V zadnjem desetletju spremljamo veliko digitalno preobrazbo, ki ji sledijo tako podjetja s produktno kot tista s storitveno dejavnostjo. Med zadnje spada tudi UniCredit Bank, kjer so s prijazno in dovršeno uporabniško izkušnjo bančne storitve poenostavili in približali ljudem, da jih lahko upravljajo kadarkoli in kjerkoli.