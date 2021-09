Najdonosnejše naložbe v prihodnjih petih letih

Oglasno sporočilo

Inflacija se je v območju EU ravnokar dvignila na tri odstotke, kar je najvišja uradna številka v zadnjem desetletju. Kot lahko občutite na lastni koži, je realna številka verjetno precej višja.

To pomeni, da iz leta v leto kupna moč denarja kopni hitreje kot pomladni sneg.

Če želite vrednost svojega denarja ohraniti tako, da varčujete na banki, niste dosegli ničesar. Obrestne mere so namreč na ničli. Če vlagate v zlato, s presenečenjem ugotovite, da je v zadnjih letih izgubilo svoj lesk in da zgodovinska obramba pred inflacijo preprosto ne deluje več.

Tako vam ostanejo na voljo:

različni finančni produkti, kot recimo vzajemni skladi ali naložbena življenjska zavarovanja, kjer pa žal večino donosov požrejo ogromne letne provizije , ki jih imajo ti produkti,

kriptotrg, ki gre lahko izjemno hitro gor, toda včasih tudi še hitreje dol, tudi za 50 ali 80 odstotkov,

različne špekulativne kratkoročne naložbe, kot recimo forex trgovanje, kjer pa seveda 99 odstotkov ljudi izgubi svoj denar, ki gre na koncu v žepe peščice profesionalcev.

Kako torej ohraniti kupno moč svojega denarja v tem čudnem obdobju? In kako dosegati izjemne donose?

Da bi na to vprašanje dobili čim jasnejše odgovore, mednarodni dobro prodajani avtor Robert Rolih za vas 14. septembra ob 20. uri pripravlja spletni seminar v živo, ki bo za vas brezplačen.

Na tem online dogodku vam bo Robert zaupal:

kaj za vaše naložbe pomenijo masovno tiskanje denarja, višanje cen in nične obrestne mere,

kako v teh negotovih časih ne samo ohraniti svoje kupne moče, ampak ustvariti tudi izjemne donose na svoje vložke,

kako v teh negotovih časih ne samo ohraniti svoje kupne moče, ampak ustvariti tudi izjemne donose

katere so pogubne napake pri vlaganju denarja, ki jih počne veliko ljudi,

, zakaj zlato izgublja svoj lesk in ali se lahko spet vrne na pota stare slave,

kateri so najboljši finančni produkti za obdobje, ki prihaja (pomembno: to zagotovi niso produkti, ki jih priporočajo finančni svetovalci, banke in finančna industrija).

Poleg tega vam bo Robert na webinarju razkril trike in skrivnosti finančne industrije, s katerimi vam ta (počasi, a vztrajno) jemlje vaš težko prislužen denar.

Webinar bo v živo 14. septembra 2021 ob 20. uri. Vse, kar potrebujete za udeležbo, je internetna povezava.

Kliknite tu in se brezplačno prijavite! Vse, kar potrebujete za udeležbo, je internetna povezava.

O Robertu Rolihu in njegovi knjigi The Million Dollar Decision so pisali ali govorili v več kot 50 medijih, med drugim tudi na ameriški in ruski televiziji. Člani njegovih plačljivih programov o investiranju pa prihajajo iz več kot 40 držav. Je redni gost najrazličnejših konferenc po svetu, leta 2015 je bil izbran za evropskega javnega govorca leta po izboru Professional Speakers Academy iz Londona. Oder si deli z največjimi predavateljskimi zvezdami sveta, kot so Jack Canfield, Gary Vaynerchuk, dr. John Grey, Brian Tracy in drugi.

*Robert Rolih ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Ne priporoča določenih delnic, kriptovalut, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne delnice, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitev glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.

