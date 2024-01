Kriptovalute: katere imajo možnost stoodstotne rasti v letu 2024? Razkrivamo dva projekta z velikimi potenciali. Brezplačne informacije.

Glavno vprašanje, s katerim se zdaj ukvarja, je: katere kriptovalute imajo možnost stoodstotne rasti v letu 2024? Ker so razmere v letu 2024 povsem drugačne, pripravlja nov izobraževalni webinar, na katerem vam bo razkril svoje tehnike, s katerimi prepoznava značilnosti kriptoprojektov, ki lahko doživijo tudi stoodstotno rast.

Katere kriptovalute kupiti v letu 2024? Foto: Arhiv ponudnika

Katere kriptovalute imajo možnost stoodstotne rasti v letu 2024

"Leto 2024 bo drugačno kot leto 2023," opozarja Martin Korošec. "Leto 2023 je bilo leto prehoda iz najgloblje krize v okrevanje in pre-bull market. Posledično so lahko velike rasti dosegle tudi največje kriptovalute. Ena izmed njih, ki sem jo razkril tudi v svojem priročniku FENIKS, kriptovalute za začetnike, je do zdaj dosegla 1.100-% rast.

Če to primerjamo z novimi, nišnimi kriptovalutami, ki jih sam največ raziskujem, je to zelo veliko. Največja rast nišne kriptovalute, ki sem jo dosegel v letu 2023 (in z mano člani mojega izobraževanja), je 3.500 %. To pomeni, da je iz 300 nastalo 10.500 evrov vrednosti. In še naprej raste.

A za 2024 pričakujem odločilno spremembo za velike kriptoprojekte. Takih rasti preprosto več ne bodo mogli doseči. V letu 2024 bom zato svojo strategijo popolnoma prilagodil manjšim, novim, inovativnim kriptoprojektom, za katere ocenjujem, da bi lahko do konca bull marketa imeli potencial 10.000-% rasti. To pa je povsem drugačna zgodba kot pri obstoječih velikih, uveljavljenih kriptovalutah.

Je kot raziskovanje Divjega zahoda, iskanje igle v kopici sena. Da bi našel sveti gral med tisočerimi možnostmi, moram uporabiti povsem druge tehnike in znanje kot pri velikih kriptovalutah.

Zato pripravljam poseben izobraževalni webinar Kripto strategija za 2024. Na njem bom razkril tehnike, s katerimi si pomagam pri iskanju kriptovalut, ki imajo možnost doseči stoodstotno rast.

Kriptovalute – cena: pot do rekordov

18. avgusta 2023 se je zgodil velik padec v kriptosvetu. Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute, ki od leta 2017 vodi praktično delavnico o kriptovalutah za začetnike, je takrat na svojem rednem javnem webinarju sporočil, da je to lahko velika priložnost, če razmišljamo le nekaj tednov vnaprej.

V drugi polovici avgusta in septembra je na svojih javnih webinarjih izpostavljal UPtober efekt, zaradi katerega kriptovalute od oktobra naprej rastejo. In zdaj se je to izkazalo za resnično. Celo največji kriptoprojekti, ki jih je takrat na javnih webinarjih brezplačno izpostavil, so doživeli tudi 400-% rasti.

Zato je zdaj priporočljivo slišati, kaj razkriva o novem efektu, ki je pred nami. Od novembra naprej je po elektronski pošti in na brezplačnih webinarjih opozarjal na t. i. Santa Clauss rally oziroma božični efekt rasti kriptovalut. Cene rastejo iz dneva v dan, kot je izpostavil na svojih brezplačnih webinarjih.

Kaj pomeni t. i. Santa Clauss rally in kako visoko bi lahko bitcoin in druge kriptovalute še narasle decembra? Kaj nas čaka v letu 2024?

Katere kriptovalute kupiti v letu 2024

Brezplačne informacije o kriptoprojektu, ki je do zdaj dosegel že 600-% rast. "Več kot tisoč začetnikov je šlo skozi moje roke in zaključilo praktično izobraževanje v zadnjih šestih letih, odkar izvajam praktične delavnice o kriptovalutah.

S svojo fantastično ekipo sem tudi starejšim in popolnim začetnikom pomagal, da so se naučili vseh tehničnih postopkov, ki so nujni za uspešno delo s kriptovalutami," poudarja koristi za udeležence Martin Korošec.

Izjemno pomembno je, da znate pri trgovanju s kriptovalutami popolnoma natančno izvesti vse tehnične postopke in da niste odvisni od nikogar. Ena tehnična napaka, eno izgubljeno geslo ali ena oseba, ki izkoristi vaše zaupanje, vas lahko namreč pripelje do izgube vsega. Zato je učenje tehničnih postopkov prvi korak do uspeha.

Na žalost ta del večina ljudi preskoči, zato slišimo toliko žalostnih zgodb.

"V svetu kriptovalut je izjemno veliko prevar, saj ne obstaja trg, o katerem bi ljudje vedeli tako malo, vendar na njem kupovali tako veliko," še opozarja Martin.

Zato Martin Korošec že več let redno, včasih tudi večkrat tedensko organizira brezplačne izobraževalne webinarje Feniks, na katerih udeležence in udeleženke vodi skozi vse korake, opozarja na pasti, predstavi tehnične rešitve in občasno razkrije perspektiven kriptoprojekt z velikimi potenciali.

En takšen projekt je v letu 2023 zrasel že za 1.100 %. Kriptovalute se ravnajo po štiriletnih ciklih rasti, ki so lahko predvidljivi. Po propadu FTX borze konec lanskega leta in letu globoke krize se zdaj pripravlja nov cikel rasti. Takšne priložnosti so redke in poznavanje kakovostnih projektov nam lahko v prihodnje prinese velike koristi.

Sveta trojica faktorjev rasti bitcoina in kriptovalut

Trije prelomni faktorji imajo moč, da višajo ceno bitcoina in s tem drugih kriptovalut ter dosegajo nove rekorde. Ker se pojavijo le vsakih nekaj let, jih raje ne zamudite. Ponuja se vam življenjska priložnost!

PRIHAJA BITCOIN HALVING

Halving ima izrazit vpliv na dvig cene bitcoina, kar potrjuje tudi statistika. Prvi halving se je zgodil leta 2012, kar je sprožilo dvig cene z 12 dolarjev na približno 1.200 dolarjev. Drugi halving se je odvil leta 2016, spremljala pa ga je rast cene s približno 300 dolarjev na rekordnih 20.000 dolarjev. Po intenzivnih rasteh običajno sledi začasno znižanje cen, saj tisti, ki so kupovali po nižjih cenah, prodajajo tistim, ki so kupovali po višjih cenah. Pomembno se je izogniti prepoznemu in predragemu nakupu.

Leto 2020 je bilo zaznamovano z enako dinamiko, saj je bitcoin po halvingu skočil s 3.000 na 69.000 dolarjev. Prvič je nekaj digitalnega postalo dražje celo od zlata. Največji dvig cen se običajno zgodi v mesecih po halvingu.

Halving: priložnost za rast, ki se pojavi le vsaka štiri leta

Ta redka priložnost za velik cikel rasti se pojavi le vsaka štiri leta, zato jo je vsekakor smiselno izkoristiti. Za začetnike pa je ključno, da pridobite nujno tehnično znanje, da znate kriptovalute pravilno in varno kupiti in hraniti. S tem znanjem boste tudi razumeli značilnosti kriptoprojektov z velikim potencialom in prepoznali kriptoniše z visokimi možnostmi za rast v letu 2024. Če želite izkoristiti edinstveno priložnost, kot je halving bitcoina, se je treba dobro pripraviti in razumeti dinamiko kriptosveta.

Kako se naučiti nujnega tehničnega znanja? Kakšne so značilnosti kriptoprojektov z velikim potencialom in kako izveste, katere kriptoniše imajo lahko velike možnosti za rast v letu 2024?

Bitcoin halving bo že aprila 2024!

Leto 2024 oznanja prihod parnega leta, ki ima ključno vlogo v svetu bitcoina. To pa zato, ker se razpolovitev ali halving bitcoina zgodi le vsaka štiri leta. V praksi to pomeni, da rudarji bitcoina prejmejo polovico manj bitcoinov kot nagrado za potrjevanje transakcij. S tem se neposredno povečajo stroški za rudarje, saj se ti zdaj dvakratno povišajo.

Posledično doživi bitcoin okrepljeno osnovno vrednost. Trenutni stroški električne energije, potrebni za rudarjenje enega samega bitcoina, znašajo kar 53.000 dolarjev (v Južni Koreji) in 32.000 dolarjev v Nemčiji, kjer je električna energija dražja. Povprečen strošek se giblje okoli 19.000 dolarjev, in to zgolj za porabo električne energije.

Treba je upoštevati tudi stroške pridobivanja, namestitve in vzdrževanja vrhunske programske opreme, procesorjev, grafičnih kartic, hlajenja, najema ali gradnje stavbe ter inženirskih storitev. Ko se število novih bitcoinov prepolovi, ga rudarji ne morejo več prodajati pod stroški, ki pa so zdaj dvakrat višji. To nenazadnje vodi v novo rast cen bitcoina, ki se dogaja v štiriletnih ciklih.

Darilo, ki je zdaj vredno že 11-krat več

"Od leta 2017 je bilo na mojih delavnicah v živo že več kot tisoč začetnikov, ki sem jim z ekipo pomagal, da se naučijo vseh tehničnih postopkov, ki so nujni pri delu s kriptovalutami," izpostavlja Martin Korošec. "Na podlagi teh izkušenj in dnevnega spremljanja dobro razumem potrebe začetnikov in vem, kakšni projekti so lahko zanje primerni. Veliko je namreč tudi projektov, ki veliko obljubljajo, vendar so brez osnove. Na brezplačnih webinarjih zato brezplačno delim svoje sveže analize in občasno izpostavim kakšen izjemen projekt z velikim potencialom.

En takšen projekt je letos zrasel že za 11-krat.

Na webinarju vam razkrijem, kateri projekt je to.

V času visoke inflacije, ko stroški rastejo, se mi zdi pomembno, da pomagam ljudem tudi z brezplačnimi predstavitvami. Tako se prepričajo, da dobro poznam ozadje kriptovalut, tehnični razvoj in povezave ekip, ki vodijo posamične projekte."

Darilo za bogato leto 2024

"Na novem webinarju Feniks pa razkrivam kar dva fantastična projekta, ki imata velik potencial tudi v letu 2024. Lahko bi celo rekel, da bosta čez čas lahko postala standard.

Kot sem opozarjal že vse leto od propada FTX borze, se bodo zaprle časovne škarje, zaradi katerih se dvig v kriptosvetu preprosto ne bo več mogel odlašati."

Danes čas do novih prebojev odštevamo dobesedno s prsti na roki: 5, 4, 3 ...

In to je priložnost, ki se ponudi le vsaka štiri leta. Če ste zamudili začetek rasti v letu 2020 in takrat niste vedeli, kje dobiti informacije, kaj in zakaj se dogaja, tega ne zamudite ponovno.

Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute in avtor priročnika Feniks za začetnike v trgovanju s kriptovalutami Foto: Arhiv ponudnika

Bitcoin do milijona dolarjev?

Družba ARK Invest, ki jo vodi legendarna Cathie Woods, za (ne)predvidljivo področje kriptovalut ohranja zelo ambiciozno napoved. Do leta 2030 naj bi cena enega samega bitcoina dosegla milijon dolarjev. To bi lahko pomenilo, da bi se cena bitcoina lahko povzpela še za več kot 20-krat.

Raziskovalno poročilo Big Ideas, ki ga je pripravila družba ARK Invest, izpostavlja prednosti bitcoina: decentralizacija, možnost revizije in preglednost. V svetu netransparentnosti, skritih stroškov in transakcij, nadzora nad denarjem in korupcije so prednosti bitcoina kot denarja, ki ni odvisen od klasičnega finančnega sistema, vedno bolj zanimive. Še posebej Cathie Wood izpostavlja, da je bitcoin neverjetno odporen, in verjame v njegovo nadaljnjo večjo uspešnost v primerjavi z drugimi, tradicionalnimi investicijami.

Ko govori ženska, kot je Cathie Woods, je vredno prisluhniti. Upravlja denar milijarderjev in spada med pionirje investicij v tehnološke inovacije. Sama je investirala 100.000 dolarjev v bitcoine pri ceni 250 dolarjev. Danes, ko se cena ponovno bliža 40.000 dolarjem, je očitno, da ima Cathie izjemno sposobnost predvidevanja razširitve tehnološke inovacije. Že v sedanji situaciji je ustvarila ogromen dobiček. A to je niti toliko ne zanima. Zanima jo popoln preboj nove tehnologije in preko nje velike nagrade za njene zgodnje uporabnike: en bitcoin, en milijon. Sama jih je kupila vsaj 400, torej bo čez nekaj časa lahko pristala na lestvici najbogatejših.

Učite se od ljudi, ki imajo na določenem področju veliko znanja. Bolj kot modrece ob šankih, ki napovedujejo propad kriptovalut, je vredno poslušati ljudi z ogromno izkušnjami, ki so v nove tehnologije vložili veliko svojega denarja. Svetel zgled za to je Cathie Woods.

Kriptovalute za začetnike. Praktična delavnica Coinmansa od leta 2017.

Za uspešno delo s kriptovalutami je ključno tehnično znanje. Vsaka napaka lahko ima resne posledice, še posebej pri transakcijah z manj znanimi kriptovalutami, uporabi decentraliziranih borz, pretvorbi kriptovalut in prenosu med različnimi platformami.

Za mnoge začetnike je že razumevanje osnov delovanja kriptoborz velik izziv, pri čemer se lahko pojavijo številne napake in s tem lahko tudi trajna izguba kriptovalut. Zato je nujno pridobiti tehnično znanje, preden se lotite nakupa prve kriptovalute, da boste znali pravilno upravljati z njo in izvesti vse potrebne postopke. Izobrazite se, še preden vložite prvi evro v kriptovalute.

Podobno kot se pred odhodom na cesto učimo vožnje v avtošoli, bi morali tudi v svetu kriptovalut najprej pridobiti potrebno znanje. Kljub temu se mnogi ne zavedajo, da lahko brez tehničnega znanja hitro zaidejo v težave in izgubijo svoje kriptovalute.

Kriptovalute: delavnica/webinar s strokovnjakom za kriptovalute Martinom Korošcem Foto: Arhiv ponudnika

Z namenom olajšanja pravilnega in varnega vstopa v svet kriptovalut Martin Korošec skupaj s svojo ekipo že od leta 2017 izvaja praktične delavnice Coinmansa. Udeleženci ne potrebujejo predhodnega znanja, le računalnik in mobilni telefon. S pomočjo praktičnih primerov in osebne pomoči udeleženci pridobijo znanje, ki ga v praksi dejansko potrebujejo. Več informacij o praktični delavnici za začetnike v trgovanju s kriptovalutami je na voljo na predstavitveni strani delavnice Coinmansa.

Veliki preboj bitcoina v finančni svet

Institucionalni prilivi bitcoinov bodo v letu 2023 presegli milijardo dolarjev ob zmanjšani ponudbi bitcoinov. V letošnjem letu so bitcoin in različni altcoini precej pridobili na vrednosti, institucionalne naložbe pa so prihajale z impresivno hitrostjo. V manj kot dveh mesecih so institucionalni naložbeni nosilci dosegli več kot milijardo dolarjev novih prilivov, kar pomeni opazen ponovni vzpon na trgu kriptovalut. CoinShares, vodilno podjetje za upravljanje kriptosredstev, je v svojem zadnjem tedenskem poročilu poudarilo, da bitcoin in altcoini ponovno postajajo privlačne možnosti za vlagatelje.

Bitcoin, ether in drugi glavni altcoini so doživeli porast cen, deloma zaradi vse večjega pričakovanja v zvezi z morebitno odobritvijo prvega sklada za trgovanje na borzi (ETF) v Združenih državah Amerike. Od novembra 2022 se je skupna tržna vrednost kriptovalut povečala za 600 milijard dolarjev, kar potrjujejo podatki podjetja TradingView.

Družba CoinShares je v zadnjih dveh mesecih poročala o znatnem povečanju sredstev, ki se stekajo v naložbene produkte na kriptovalute. V tednu, ki se je končal 13. novembra, je v naložbene produkte digitalnega premoženja priteklo 293 milijonov dolarjev, s čimer je sedemtedenski niz prilivov presegel mejo milijarde dolarjev. Prilivi od začetka leta do danes so dosegli 1,14 milijarde dolarjev, kar je tretji največji letni priliv v zgodovini.

Zaradi ponovnega zanimanja za bitcoin je analitsko podjetje Glassnode, ki se ukvarja z analitiko na blockchainu, ponovno ocenilo dinamiko ponudbe bitcoinov. Glassnode je v svojem poročilu The Week On-Chain (Teden na verigi) izpostavil prihajajoči četrti dogodek razpolovitve blokov kot ključni mejnik za bitcoin, ki je pritegnil zanimanje vlagateljev. Ker je do naslednjega razpolovljenega subvencioniranja blokov le še pet mesecev, je količina dolgoročno shranjenih BTC zdaj 2,4-krat večja od količine, ki je bila izkopana. Kar preprosto pomeni, da tisti, ki kupijo bitcoine, teh nočejo prodati, saj pričakujejo, da bodo lahko vredni še veliko več.

Bitcoin in kriptovalute: cena pred veliko rastjo

Včasih je čakanje prava strategija. Lahko pa se zgodi, da čakate predolgo in vse zamudite. Kot ste videli, finančni strokovnjaki verjamejo v prihodnost kriptosveta. Na podlagi svojih analiz investirajo veliko denarja, ker pričakujejo rast tudi v prihodnje.

