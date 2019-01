Kljub kriptozimi je najboljša valuta leta kriptožeton

Med 20 najmočnejšimi kriptovalutami glede na tržno kapitalizacijo so le štiri dosegale manj kot 70-odstotni padec vrednosti: binancecoin, maker, tron in stellar. Največji padec je doživel cardano, ki je bil v začetku leta 2019 vreden več kot 16-krat manj kot v začetku leta 2018.

Le ena kriptovaluta z višjo vrednostjo

Če je bil glede na rast vrednosti bitcoin najboljša valuta tri leta zaporedoma, je bilo zanj zadnje leto na meji katastrofalnega. Njegova vrednost se je največ na račun kriptomrzlice konec leta 2017 izstrelila pod oblake in poskrbela za njegovo rekordno višino. 17. decembra leta 2017 je bitcoin dosegel vrednost 19.730 dolarjev (16.750 evrov). Sledil je padec na trda tla, saj je njegova vrednost že do začetka februarja 2018 skopnela za polovico.

Denar beži iz kriptosveta

Trg kriptovalut ima za sabo slabo leto, ki pa v njegovi zgodovini ni niti prvo niti edino slabo leto. Čeprav so kriptovalute v letu 2018 doživele veliko več primerov praktične uporabe kot leto prej, je denar s trga bežal vse leto. Če je bilo 1. januarja 2018 v trg kriptovalut vloženih 599 milijard dolarjev (508 milijard evrov), je bilo prvi dan leta 2019 v njem le še 126 milijard dolarjev (110 milijard evrov).

Posamezne kriptovalute so tako na letni ravni vredne tudi skoraj 50-krat manj kot na začetku leta 2018. Med stotimi kriptovalutami z najvišjo tržno kapitalizacijo je imel samo binancecoin manj kot 50-odstotni padec vrednosti. Med njimi je le osem takih, ki imajo glede na leto prej le dvakrat manjšo vrednost. V primerjavi niso zajete kriptovalute, ki imajo kritje v fiat valuti. Tu mislimo tako imenovane stablecoine (na primer tether), katerih vrednost se stalno giba okoli enega dolarja.

Med vsemi kriptovalutami (trenutno jih je 2.086) se je našla le ena, ki je glede na začetek leta pridobila vrednost. Vrednost kriptožetona credo, ki nagrajuje uporabnike za vsako prejeto elektronsko sporočilo nepoznanega pošiljatelja (tako je uporabnik plačan za branje reklamnih in podobnih sporočil, kar povečuje njihovo branost in opaznost), je na letni ravni poskočila za več kot pol. Na trgu je sicer še nekaj kriptovalut, ki so leto zaključile v plusu. Te v primerjavi niso upoštevane, ker so na trg prišle šele v letu 2018 in niso na njem celotno leto.

Med valutami zmagovalec japonski jen

Rast glede na vrednost evra so v letu 2018 zabeležile valute s tako rekoč vseh celin sveta. Tu se odraža predvsem realna rast BDP, ki je bila glede na podatke mednarodnega denarnega sklada (IMF) za leto 2018, od evropske višja v Srednji in Severni Ameriki, Avstraliji in na Novi Zelandiji ter v regijah Azija in Pacifik.

Največ je glede na evro pridobil japonski jen. Država je imela visok proračunski presežek, zaradi česar jo imajo globalni investitorji za varno oazo. Na dobro vrednost valute vplivajo tudi japonski investitorji, ki v času debelih krav večino svojega denarja usmerijo v investicije v tujini. Ko nastopi denarna kriza, ti lokalni investitorji potegnejo denar nazaj na Japonsko.

Poleg jena je več kot pet odstotkov glede na evro pridobila tudi ukrajinska hrivnija. Zahvala gre visoki rasti na delniških trgih v Ukrajini, vrednost njihovega glavnega indeksa je v letu 2018 zrasla za 81 odstotkov.

Na drugi strani je vrednost argentinskega pesa padla za skoraj 50 odstotkov, kar je primerljivo s padcem glavnega borznega indeksa v državi. Med najslabšimi valutami sta tudi turška lira in ruski rubelj, kjer gospodarstvo trpi tudi na račun mednarodnih nesoglasij in posledičnih sankcij.

