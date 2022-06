Kako dobro poznate svoje finančne potrebe? #nagradna igra

Edina stalnica v življenju so spremembe. Mnoge med njimi so čudovite, kot so rojstvo, težko pričakovana selitev, poroka ali nepozaben družinski dopust na drugem koncu sveta. Na nekatere dogodke pa v življenju preprosto ne moremo vplivati, a to še ne pomeni, da se ne moremo pravočasno in ustrezno pripraviti na prepreke, ki nas in našo družino morda še čakajo. Obenem pa lahko poskrbimo, da naše želje in cilji ne bodo ostali samo del naših sanjarjenj, pač pa jih lahko tudi uresničimo. To svojim strankam z življenjskimi zavarovanji omogočajo v zavarovalnici Generali .

Zagotovite svojim bližnjim finančno varnost

Vse prepogosto se zgodi, da se družine zaradi nepredvidenih, večinoma srce parajočih zgodb znajdejo v finančnih težavah, iz katerih jim pomagajo prijatelji, znanci, skupnost. To so težke zgodbe, ki so za druge opomnik, da je treba že danes poskrbeti za finančno varno prihodnost. Življenje je vse prej kot predvidljivo, zato svojim strankam v zavarovalnici Generali omogočajo, da sebi in bližnjim zagotovijo varno pot skozi različne življenjske situacije.

Zavarovanje Moj življenjski kasko vam pomaga skozi različne življenjske situacije Življenje nas vodi skozi izzive, ob katerih lahko nekaj tako običajnega, kot so šolanje otrok, šolski izleti, plačilo posojila in drugih dolgov, postane neizvedljivo. Izguba partnerja, nezgoda, hujša bolezen, invalidnost, daljša bolniška odsotnost, vse to lahko vodi v finančno stisko družine. Okrnjen družinski proračun lahko zahteva številna odrekanja. Z zavarovanjem Moj življenjski kasko vam bo zavarovalnica Generali ob težkih življenjskih preizkušnjah pomagala premostiti ovire. Zavarovanje Moj življenjski kasko lahko popolnoma prilagodite svojim potrebam in življenjskemu slogu.

Moj življenjski kasko je življenjsko zavarovanje, ki vam bo v najtežjih trenutkih omogočilo dovolj finančnih sredstev, da boste zagotovili varnost sebi ali partnerju, otrokom oziroma staršem. Izbrana kritja in višino kritij lahko v času zavarovanja spreminjate glede na svojo življenjsko zgodbo: rojstvo otroka, najem posojila, spremembe prihodkov ... Mesečna premija se giblje že od šestih evrov.

Z življenjskim zavarovanjem Moj življenjski kasko izberite tista kritja, ki jih vi in vaša družina potrebujete: specialisti z asistenco,

izplačilo za zdravljenje,

zdravstvena renta,

nezgodna renta,

trajna invalidnost in

izplačilo v primeru smrti. S takšno varnostno mrežo lahko življenje uživate v polni meri, tudi vaš spanec bo bolj miren in brezskrben.

Kako dobro poznate svoje finančne potrebe?

Zagotovite si dostojno pokojnino

Proti koncu delovne dobe mnogi že odštevajo delovne dneve, ki so jim še preostali pred začetkom težko pričakovane upokojitve. Da padec prihodka ne bo tako velik, zavarovanje Generali Moj življenjski bonus zagotavlja naložbeno zavarovanje z obročnim plačevanjem premije, ki vas razbremeni skrbi in istočasno plemeniti vaše premoženje.

Želite nasvet finančnega strokovnjaka? Ne glede na dobre ali negotove čase vedno šteje prvovrsten nasvet. Tega boste vedno dobili pri zavarovalnici Generali. Naročite zastopnika.

Naj vaše sanje postanejo cilji

Moj življenjski bonus je idealna kombinacija zavarovanja, saj vam omogoča brezskrbno življenje z življenjskim zavarovanjem, s katerim bodo vaši bližnji preskrbljeni tudi v primeru vaše smrti, hkrati pa vam zagotavlja brezskrbno varčevanje za pokojnino ali druge dolgoročne cilje. Morda si želite kasneje kupiti dodatno nepremičnino za oddajanje ali pa vikend na morju, tudi takšni cilji so z zavarovanjem Moj življenjski bonus uresničljivi, saj si lahko naložbene cilje izbirate sami. Vašo naložbo bodo upravljali najboljši strokovnjaki za vlaganje v sklade. Če zavarovanje sklenete za obdobje desetih let ali več, pa si ob izteku zavarovanja lahko zagotovite tudi neobdavčeno izplačilo. Varčevanje za cilj je tako s plemenitenjem sredstev prava pot za dosego vaših ciljev.

Želite, da bi se vam želje uresničile? Začnite že danes. Z zavarovanjem Moj življenjski bonus si zagotovite socialno varnost in plemenitenje sredstev v paleti različnih naložbenih možnosti.

Informativni izračun zavarovanja Moj življenjski bonus

Informativni izračun za osebo, staro 30 let, z mesečno premijo sto evrov (z vključeno indeksacijo) in dobo plačevanja 25 let. Zavarovalna vsota je enaka stanju na naložbenem računu, povišanem za 2.500 evrov. V izračunu so predvideni naslednji donosi: za prvih 11 let zavarovanja osem odstotkov, za naslednjih pet let sedem odstotkov, za naslednja štiri leta šest odstotkov, za naslednja tri leta pet odstotkov, za zadnji dve leti plačevanja premije pa 1,5 odstotka. Gibanje vrednosti premoženja je informativne narave, saj so dejanski prihodnji donosi v posameznih letih lahko višji ali pa nižji od predvidenega.