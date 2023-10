Do lažje obnove stanovanja s pomočjo hitrega in ugodnega kredita

Oglasno sporočilo

Obnova stanovanja je velik korak, ki preoblikuje vaš življenjski prostor, dvigne vrednost vaše nepremičnine in izboljša vašo kakovost bivanja. Toda vsaka obnova v prvi vrsti zahteva precejšnjo finančno zavezo, ki pa je za marsikoga lahko zastrašujoča. Obnova doma tako ni le načrtovalski, izvedbeni in in estetski izziv, ampak včasih (odvisno od obsega prenove) tudi en večjih finančnih zalogajev, ki se mu mnogi raje izognejo, čeprav si prenove svojega bivalnega prostora močno želijo.

Foto: Rene Asmussen / Pexels

Skozi leta se pojavljajo različne potrebe: od sprememb v družini do povečanja števila družinskih članov ali pa preprosto želje po osvežitvi prostora, ki je postal monoton ali neoptimalen za sodobno bivanje. Tu so še tehnološke novosti in energetska učinkovitost, ki dolgoročno pripomore k zmanjšanju stroškov in manjši obremenitvi okolja ter naravnih virov. Ker se pri mnogih posameznikih ali družinah zatakne ravno pri finančnem delu, si bomo tokrat pobliže ogledali, kako lahko Ferratumov hiter in ugoden kredit olajša ta projekt in vam omogoči, da se obnove doma lotite brez odvečnih skrbi in stresa. To je namreč priložnost, ob kateri lahko ustrezen kreditni produkt pomeni bistveno razliko.

Ko razmišljamo o obnovi stanovanja, se pogosto osredotočimo na estetske vidike – nove ploščice v kopalnici, sveže prepleskane stene ali nov parket. Vendar pa obnova pomeni veliko več. Je naložba v vaše udobje, funkcionalnost in nenazadnje v dolgoročno vrednost vaše nepremičnine. A kljub vsem prednostim se mnogi soočajo z oviro: kako financirati ta velik projekt?

Foto: Pixabay

Financiranje obnove je lahko stresno, toda s pravim pristopom in premišljeno finančno strategijo je mogoče zgladiti mnoge ovire. Hitri krediti ponujajo možnost, da se obnova začne takoj in ne preobremeni družinskega proračuna. Ko se odločite za obnovo stanovanja, je prva stvar, ki jo je smiselno in priporočljivo narediti, ocena vseh stroškov. V večini primerov obnovitvena dela – ne glede na to, ali gre za prenovo kopalnice, kuhinje, celotnega stanovanja ali morda samo za zamenjavo oken – zahtevajo precejšnjo investicijo. V tem smislu hitri kredit ne služi zgolj kot sredstvo za pridobitev potrebnega kapitala, ampak je lahko tudi ključni element, ki poveže celoten obnovitveni projekt.

Lažje pokritje stroškov s hitrim kreditom

Kreditiranje obnove stanovanja ni le način, kako pridobiti potrebna sredstva za projekt, temveč je tudi učinkovito sredstvo za obvladovanje osebnih financ. Pri razmisleku o obnovi je prva skrb pogosto ta, kako pokriti vse nastale stroške. Najem kredita vam odpre možnost, da te stroške razdelite na obvladljive mesečne obroke. Tako vam vseh prihrankov ni treba porabiti za enkratno plačilo celotne obnove, pač pa lahko ta sredstva še naprej uporabljate tudi za druge naložbene priložnosti ali nepredvidene stroške. Tak pristop vsaj delno zmanjša finančni stres, ki ga povzroča velika naložba, in omogoča lažje načrtovanje prihodnjih financ. Poleg tega vam fiksna obrestna mera omogoča, da že vnaprej veste, kolikšen bo vaš mesečni obrok, kar pripomore k boljši finančni stabilnosti.

Foto: Cottonbro studio / Pexels

Tudi če ste sprva razmišljali o manjših popravilih, vam kredit lahko omogoči, da si privoščite obsežnejšo prenovo in s tem svojo nepremičnino še dodatno oplemenitite. Z dodatnimi sredstvi, ki jih lahko zagotovi kredit, lahko denimo investirate v kakovostnejše materiale ali za določene naloge najamete strokovnjake, kar bo zagotovilo daljšo življenjsko dobo obnovitvenih posegov in opravil. Z ugodnim kreditom, ki ima fiksno obrestno mero, bodo vaši mesečni obroki ostali enaki skozi celotno odplačilno dobo kredita. To prinaša boljšo finančno predvidljivost, saj natančno poznate znesek, ki ga boste plačevali vsak mesec, kar vam olajša načrtovanje ter racionalizacijo preostalih izdatkov in dohodkov.

Sredstva, pridobljena s hitrim kreditom, lahko uporabite tudi za naložbo v energetsko učinkovite rešitve, kot so boljša izolacija, sodobna okna ali možnost izrabe obnovljivih virov energije. Tovrstne izboljšave ne povečajo samo vrednosti vašega doma, ampak tudi zmanjšajo vaše mesečne stroške za energijo. S tega vidika tudi kredit, ki ga najamete in zneskovno vložite v obnovo, ni zgolj strošek. Je investicija v vaš dom. Prenova lahko znatno poveča tržno vrednost vašega doma, kar je še posebej pomembno, če nameravate nepremičnino nekoč v prihodnosti prodati.

Foto: La Miko / Pexels

Ko razmišljate o prenovi stanovanja ali hiše, se gotovo velikokrat osredotočite na estetske in funkcionalne izboljšave, ki jih boste dosegli. Toda nikar ne pozabite na eno ključnih prednosti obnove: dvig vrednosti nepremičnine. Vsaka izboljšava, bodisi gre za kopalnico, kuhinjo ali energetsko učinkovitost, lahko poveča tržno vrednost vaše nepremičnine. Statistično gledano lahko kakovostna, vrhunsko izvedena obnova kuhinje ali kopalnice ob prodaji nepremičnine povrne kar več kot 80 % investicije. Tako lastnik stanovanja na kredit, ki ga je vzel za prenovo, ne more več gledati le kot na strošek oziroma dolg, ampak tudi kot na investicijo, ki mu lahko na dolgi rok prinese dejanski donos. Ko imate na voljo kreditna sredstva, namreč razpolagate tudi z več svobode pri izbiri materialov, izvajalcev in drugih elementov, povezanih z obnovo. Ne bo se vam treba odločati za cenejše alternative, ampak boste lahko izbrali tisto možnost, ki bo za vaš dom resnično najboljša.

Kljub zapisanemu pa se je treba zavedati tudi, da boste realno glede tega, kaj si lahko privoščite in česa si dejansko želite, vedno morali skleniti tudi nekaj večjih ali manjših kompromisov. Če boste imeli na voljo le znatneje omejena sredstva, se boste morda znašli v situaciji, ko bo treba izbirati med cenejšimi materiali ali rešitvami, ki sicer ne bi bile vaša prva izbira. Kreditiranje obnove pa nam daje dodatno fleksibilnost pri izbiri. Z dodatnimi sredstvi boste pridobili možnost izbire kakovostnejših materialov, boljših izvajalcev ali celo dodatnih izboljšav, ki jih prej niste načrtovali. Morda se boste na primer odločili za talno gretje namesto običajnih radiatorjev, ali pa izbrali dražje, a trajnejše ploščice. S to dodatno fleksibilnostjo boste občutno lažje ustvarili svoj sanjski dom – ali pa se boste temu cilju vsaj približali.

Foto: Jeshoots.com / Pexels

Spoznali smo torej, da hitri kredit še zdaleč ni zgolj finančno orodje. Lahko je tudi most, ki vaše sanje o idealnem domu povezuje z realnostjo. Ko se odločate za kredit za prenovo stanovanja, zato nikar ne glejte samo na številke, temveč razmislite o dolgoročnih koristih, ki jih bo prinesla prenova, in o tem, kako si boste lahko s kreditom pomagali pri doseganju teh ciljev.

Glavne prednosti hitrih kreditov Najem kredita na daljavo , brez osebnega obiska kreditodajalca.

, brez osebnega obiska kreditodajalca. Takojšen dostop do sredstev, brez čakanja ali zapletenih postopkov.

Konkurenčne obrestne mere in nižji dolgoročni stroški.

Prilagodljivost: individualni pristop, prilagojen vašim potrebam.

Brez skritih stroškov, saj je preglednost ključ do zaupanja. Zato vam Ferratum ponuja jasne kreditne pogoje brez nepričakovanih stroškov.

Pomoč kreditojemalcem, ki lahko v primeru kakršnih koli vprašanj vedno stopite v stik z nami.

Hiter, varen in ugoden kredit: most čez finančne ovire

Obstaja razlog, zakaj za opis kreditov, ki jih ponujamo, uporabljamo pridevnik "hitri". Ob današnjem hitrem življenjskem tempu potrošniki upravičeno pričakujete hitre in učinkovite rešitve. Hitri krediti so oblikovani natanko tako, da odgovorijo na to zahtevo.

Preprost in varen postopek prijave: večina postopkov je digitalizirana, kar pomeni, da lahko naš hitri kredit najamete kar od doma. Poleg tega vam v nasprotju s tradicionalnimi bankami, kjer lahko na odobritev čakate več dni ali celo tednov, hitri krediti ponujajo takojšnjo odločitev kreditodajalca glede odobritve. To vam omogoča, da se projekta, ki vas čaka, lotite brez nepotrebnega odlašanja in prihranite nekaj dragocenega časa.

Ugodnost kreditov – kaj to dejansko pomeni?

Beseda "ugoden" je v svetu financ pogosto zlorabljena ali vsaj neustrezno uporabljana. Toda kaj v Ferratumu dejansko pomeni ugoden kredit?

V primerjavi z ostalimi ponudniki ponujamo zelo konkurenčne obrestne mere. To za vas kot kreditojemalca dolgoročno pomeni manjše stroške.

Povprečni potrošnik lahko še vedno kaj hitro naleti na kreditno ponudbo, ki se zdi zelo ugodna, a se naposled izkaže, da vsebuje različne "skrite" stroške. V Ferratumu je ta scenarij nemogoč, saj je preglednost na prvem mestu. Jasnost stroškov vam omogoča, da točno veste, koliko, kdaj in zakaj plačujete.

Vsak posameznik ima svoje individualne potrebe. Zato si lahko naš Kesh Limit prilagodite tako, da bo kar najbolj ustrezal vašim zahtevam.

Kako lahko hiter in ugoden kredit pripomore pri izvedbi projekta obnove stanovanja?

Ker je primarni in ključni pogoj za uspešno obnovo likvidnost investitorja. Ferratumov hitri kredit vam bo olajšal dostop do potrebnih sredstev, ko jih boste potrebovali.

Namesto da varčujete mesece ali celo leta, vam bo Kesh Limit omogočil, da s prenovo začnete takoj. S tem boste zagotovili hitrejšo realizacijo svojih vizij in želja, z ustreznim financiranjem pa se boste lahko odločili tudi za kakovostnejše materiale in sodelovanje strokovnjakov, kar bo pripomoglo k dolgotrajnosti in estetski vrednosti vaše obnove.

Obnova z zaupanjem in brez finančnega stresa

Financiranje je pogosto ena izmed največjih ovir pri obnovi stanovanja. Vendar pa vam z našimi hitrimi in ugodnimi kreditnimi rešitvami ni treba odlašati ali sklepati kompromisov glede kakovosti. V Ferratumu smo predani nalogi, da vam ponudimo rešitve, prilagojene vašim potrebam. Zagotoviti vam želimo, da se boste lahko lotili obnove s polnim zaupanjem, vedoč, da imate ob sebi finančnega partnerja, ki vas razume in podpira.

Če razmišljate o obnovi stanovanja, ne dovolite, da vas ustavijo skrbi glede financiranja. Obrnite se na nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev. Obnovite svoj dom, izboljšajte svoje življenje in uresničite svoje sanje – vse to s Ferratumovo podporo in ugodnimi finančnimi rešitvami hitrega kredita. Izkoristite možnost, da postanemo vaš partner v tem pomembnem projektu in z združenimi močmi bomo poskrbeli za dom vaših sanj.

Naročnik oglasnega sporočila je FERRATUM BANK.