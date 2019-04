12 milijonov evrov za mikrokredite pošlo že v prvem roku

Na spletni strani sklada so objavili, da so do sredine aprila prejeli 1.046 vlog, kar pomeni, da javni razpis zapirajo, saj se bo razpisana kvota glede na prispele v vloge v celoti porabila že v okviru prvega odpiranja. V razpisu je bilo sicer predvideno, da bi do četrtega julija sledilo še šest rokov.

Mikrokrediti so sicer enostavni, hitri in ugodni finančni instrumenti. Gre za zneske v višini od 5.000 do 25.000 evrov z odplačilno dobo tudi do pet let ter zelo ugodno obrestno mero v višini 0,8 odstotka s pripadajočim šestmesečnim euriborom. Prednost je tudi, da se stroški kredita ne zaračunavajo.

Slovenski podjetniški sklad ugodne vire financiranja za mikro, mala in zagonska podjetja z do 50 zaposlenimi zagotavlja skupaj s skladom skladov SID banke. Do leta 2023 bo na voljo skupaj 42 milijonov evrov, prvi razpis prav tako v višini 12 milijonov evrov pa je bil objavljen 28. decembra lani. Povpraševanje je bilo veliko, zato so razpis predčasno zaprli, med prispelimi vlogami pa so februarja odobrili 482 projektov.

Sklad želi podjetjem z razpisi mikrokreditov neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, malih in startup podjetij.