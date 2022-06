Zbor slovenske elite: to so najboljši gospodarstveniki

To so najboljši slovenski menedžerji

Gospodarska zbornica Slovenije je podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2021. Med udeleženci slavnostne podelitve v Cankarjevem domu je bilo med drugim opaziti tudi nekdanje nagrajence: obsojenega nekdanjega predsednika uprave Merkurja Bineta Kordeža, obsojenega nekdanjega šefa propadlega logističnega velikana Viator & Vektor Zdenka Pavčka, nekdanjega predsednika uprave Kolektorja Stojana Petriča, ljubljanskega župana Zorana Jankovića in nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Dušan Rauter iz podjetja Bintegra, Enzo Smrekar iz podjetja Atlantic Droga Kolinska, Igor Kastelic iz podjetja REM, Nuša Pavlinjek Slavinec iz podjetja Roto Slovenija in Radovan Bolko iz Kolektor Group so letošnji nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije.

Vsi nagrajenci so v svojih govorih poudarili pomen sodelovanja, zaupanja in spoštovanja, predvsem znotraj lastne ekipe.

"Spoštljivost, ki je v današnjem svetu zelo primanjkuje, je temelj za gradnjo medsebojnega zaupanja ljudi. In ljudje so pot do uspeha," je dejal Kastelic.

"Ekipa lahko deluje samo, če so dobri odnosi, zato pa je potrebna poslovna kultura, ki temelji na partnerstvu. To pa je mogoče doseči, ko vladata zaupanje in spoštovanje," pa je ocenil Smrekar in dodal, da se to najbolj vidi v krizah, kakršni smo bili priča v zadnjih dveh letih.

Po besedah Nuše Pavlinjek Slavinec je nagrada rezultat odličnega dela vseh sodelavcev. "Zavedam se, da kadar imaš dober izdelek in ekipo, je meja - le nebo," je poudarila.

Zaposleni so naše največje bogastvo, brez energičnih in samoiniciativnih zaposlenih pa ni uspeha, je prepričan Rauter.

"Ob sebi moraš imeti odlične sodelavce, dobre time, vrhunske ekipe. In ko sodelovanje temelji še na odprti komunikaciji in prenosu znanja, pozitivni energiji in neustrašni usmerjenosti v prihodnost, si zmagovalec ti, tvoji sodelavci in tvoje podjetje," pa je zbranim pojasnil Bolka.

Na dogodku tudi politična elita

Na podelitvi priznanj je bil osrednji govornik predsednik republike Borut Pahor, med udeleženci prireditve pa tudi gospodarski minister Matjaž Han in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Foto: Bojan Puhek

Pahor: Slovenija bo z znanjem in izkušnjami premagala izzive

Slovenija je za razliko od izstopanja iz zadnje finančne krize danes v boljši kondiciji, a vojna v Ukrajini že prinaša nova tveganja, je ob podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke poudaril predsednik države Borut Pahor. Prepričan je, da bomo z znanjem in izkušnjami premagali te izzive.

"Generalna pozicija je s finančnega vidika, tako pri podjetjih kot tudi pri prebivalstvu v naši državi, vzpodbudna. Še posebej, če jo primerjamo z državami zahodne Evrope in s stanjem v času finančne krize," je ob začetku slovesnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani dejal Pahor.

Kot je opozoril, vojna v Ukrajini prinaša pomembne posledice, kot so manjša blagovna menjava, višje cene energije, padec zaupanja in povečanje različnih tveganj, tudi prehranskega, vse to pa ima pomemben vpliv na inflacijska gibanja.

Nekdanji in sedanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek in Matjaž Han. Foto: Bojan Puhek

Župan Ljubljane Zoran Janković. Foto: Bojan Puhek

Nekdanji predsednik uprave Merkurja Bine Kordež. Foto: Bojan Puhek

Nekdanji predsednik uprave Viator & Vektor Zdenko Pavček. Foto: Bojan Puhek Direktor Rika Janez Škrabec. Foto: Bojan Puhek Podpredsednik kitajske multinacionalke Hisense International Franjo Bobinac. Foto: Bojan Puhek

