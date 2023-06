Zavarovanje pred inflacijo: nakup nepremičnin v porastu

Soseska Murva Foto: Stoja Trade

Inflacija je pojem, ki marsikomu povzroča skrb. Ko se ta veča, se realna vrednost denarja manjša. V tem kontekstu so lahko nepremičnine učinkovit mehanizem za zaščito pred inflacijo. Cena nepremičnin je pogosto povezana z inflacijo in se zvišuje skladno s splošnim povečanjem cen na trgu. Tako lahko lastniki nepremičnin občutijo povečanje vrednosti svojega premoženja, kar pomaga uravnotežiti izgubo vrednosti denarja zaradi inflacije.

Zaščita pred inflacijo - pametna poteza za vašo prihodnost

Vedno več ljudi se zanima za alternativne načine varčevanja in investiranja. Ena izmed najbolj priljubljenih v zadnjih letih je možnost vlaganja v nepremičnine. Poleg tega, da nakup nepremičnine omogoča udoben dom, lahko pomaga zaščititi prihranke pred inflacijo, nihanji na finančnih trgih ter zagotavlja dolgoročno stabilnost in rast premoženja.

Z razpolaganjem s stanovanji, hišami ali poslovnimi prostori imate možnost, da ustvarite pasivne dohodke iz najemnin ali pa premoženje povečate s prodajo nepremičnine, ko se njena vrednost poveča. Nepremičnine so pogosto naložba, ki se obrestuje, če se jih pravilno izbere in upravlja. Kljub morebitnim nihanjem na finančnih trgih je dolgoročna rast vrednosti nepremičnin običajno stabilnejša, kar omogoča investitorjem večjo varnost in predvidljivost glede donosnosti.

Devana Park II Foto: Stoja Trade

V nadaljevanju je seznam nepremičnin in projektov po regijah z zagotovljenim dolgoročnim donosom in možnostjo ustvarjanja dodatnega prihodka za prihodnost.

Predstavitev investicijskih nakupov nepremičnin po regijah

LJUBLJANA

Rezidenca Carpe Diem predstavlja edinstveno produktno ponudbo na slovenskem trgu za brezskrbno in polno življenje ter življenje v atraktivnih, funkcionalno in komfortno domišljenih ter unikatnih prestižnih stanovanjih s pridihom razkošja, kjer bo pojem nadstandarda dobil svojo pravo vsebino. V že obstoječi stavbi na Vilharjevi cesti 25 gradbeniki iz dozdajšnjih poslovnih prostorov urejajo stanovanja, vsiljiva predvidoma oktobra 2023, z neto površino približno od 54 do 74 kvadratnih metrov. Cena znaša od 386.743 evrov + 2 % DPN. Na voljo so le še štiri enote.

Na pobočju Golovca in na idilični ljubljanski lokaciji, ki prepleta prednosti mesta in narave, se pospešeno gradijo stanovanja, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2024. Kupci lahko do konca oktobra letošnjega leta pomembno vplivate na tloris stanovanja, na izbiro notranjih materialov, keramike, parketov ter objektu dodate lastno želeno noto. Stanovanja merijo od 34,56 do 141,75 kvadratnega metra neto površine, cene za njih pa se giblje od 183.539 evrov dalje.

Pod hribom Foto: Stoja Trade

Ob vznožju Rožnika boste imeli edinstveno priložnost za nakup nepremičnine v ekskluzivni novi soseski v Šiški - Pod hribom. Ta obsežen projekt vključuje sedem večstanovanjskih objektov, ki bodo obkroženi z naravo. Na voljo bo 111 stanovanj različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov, ki bodo vključevala tudi zunanje površine. Po mnenju investitorjev gre za enega najboljših in najbolj zaželenih projektov v Ljubljani.

Na Brdu bo do predvidoma pomladi 2027 zrasel nov, moderen poslovni center, ki bo ponujal sodobno zasnovane poslovne površine. Nakup nepremičnine je odlična priložnost za tiste, ki iščejo moderne poslovne prostore v Ljubljani, saj trenutna ponudba ne zadostuje povpraševanju. PC Brdo, ki ga bosta sestavljali dve moderni stavbi, bodo zgradili v neposredni bližini Tehnološkega parka, kar zagotavlja odlične povezave tako z mestno obvoznico kot s središčem Ljubljane.

OBALA

Soseska Murva stoji v mirni vasici Šmarje, ki je dovolj blizu obmorskih mestnih središč, kot sta Koper in Piran, pa tudi hrvaške Istre. Sestavljajo jo štirje stanovanjski bloki s skupaj 44 rezidencami (velikosti od 37,60 do 87 kvadratnih metrov) in štirimi poslovnimi prostori ter 16 vrstnih hiš. Ta celovit projekt ustvarja pravo naselje s premišljeno zasnovanimi zunanjimi površinami, ki so namenjene druženju.

Svojo nepremičnino si lahko rezervirate že danes, vseljiva pa bo predvidoma poleti 2026. Na voljo je še približno polovica enot. Cena se giblje od 188.354,20 evra z DDV za stanovanja ter od 689.850 evrov z DDV za hiše. Rezervirajte si termin za sestanek in prejmite nezavezujočo rezervacijo.

Naselje vključuje štiri stavbe, ki ponujajo neposreden dostop do morja in neprecenljiv pogled na njegovo modrino. Izbirate lahko med apartmaji velikosti od 26,99 do 124,50 kvadratnega metra neto površin. Za vse, ki imajo radi velike zunanje lastniške površine, apartmaji omogočajo velike atrije (tudi do 51,82 kvadratnega metra) in velike terase (tudi do 106,02 kvadratnega metra). Popolnoma opremljen apartma ob morju z garažo je na voljo že od 148.311 evrov. Na voljo je še približno 30 odstotkov enot.

SEVERNA PRIMORSKA

Razkošni apartmaji v objemu gora ponujajo popolno kombinacijo prestižnega bivanja in sprostitve v neokrnjeni naravi. Nakup apartmajev Biseri Soče je tudi donosna naložba, če želite svoj denar vložiti v nepremičnine z visokim potencialom za rast in donosnost. V času neuporabe apartma lahko oddajate, saj je povpraševanje po turističnih nastanitvah v Bovcu veliko in traja vse leto.

Izbirate lahko med apartmaji velikosti od 48,9 do 102,40 kvadratnega metra neto površin. Na voljo je le še osem apartmajev. Cene za apartma se gibljejo od 281.521 do 619.213 evrov z DDV ter parkirnim mestom.

Nica Foto: Stoja Trade

Ta poslovno-stanovanjski projekt se bo gradil v samem središču Nove Gorice in bo vključeval 75 enot, ki bodo zajemale različno velika stanovanja od 31 do 71 kvadratnih metrov ter poslovne prostore. Stanovanja bodo ponujala funkcionalne razporeditve, tlorise in zunanje površine. Končanje gradnje je predvideno za leto 2025, okvirna cena pa bo 3.000 evrov na kvadratni meter.

Majske Poljane, Pinija Foto: Stoja Trade

Objekt Pinija v Novi Gorici bo vključeval dvonadstropno garažo v dveh kleteh, poslovne prostore v pritličju in medetažah ter stanovanja od 1. do 11. nadstropja. Načrtovanih je približno 72 stanovanj različnih tipologij in velikosti. Investitor trenutno pridobiva splošne pogoje prodaje za objekt Pinija.

Rezidenca Papillon Foto: Stoja Trade

V Ajdovščini bodo gradili sodobno zasnovano stanovanjsko sosesko Rezidenca Papillon. V dveh objektih bo skupno 66 stanovanj, ki bodo naravno osvetljena in osončena. Vsa stanovanja bodo imela urejene zunanje bivalne površine v obliki lož, pripadajoče shrambe in parkirna mesta. Velikost stanovanj je od 47,38 do 113,84 kvadratnega metra (z vključenimi ložami in/ali terasami), s povprečno ceno 2.525 evrov na kvadratni meter (z vključenim DDV). Vseljiva bodo predvidoma marca 2025.

Za več informacij stopite v stik s podjetjem Stoja Trade, ki je ekskluzivni prodajalec ostalih opisanih nepremičnin.



Ekskluzivna prodaja: Stoja Trade, d.o.o., Ljubljana



Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141; zoran@stoja-trade.si

*Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja innakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.

Več o predstavljenih nepremičinah: