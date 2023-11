Zakaj je smiselno prodati ali kupiti nepremičnino prek agencije?

Oglasno sporočilo

Foto: Getty Images

Prodaja ali nakup nepremičnine je lahko zapleten in dolgotrajen proces, še posebej če se tega lotite sami. S pomočjo profesionalnega nepremičninskega agenta pa lahko postopek poenostavite in si zagotovite najboljši mogoč rezultat.

Tržno poznavanje in strokovnost: Nepremičninski agenti imajo obsežno znanje o lokalnem nepremičninskem trgu, vključno s tržnimi trendi, trenutnimi cenami in konkurenco. To pomeni, da vam lahko zagotovijo dragocene vpoglede in nasvete o tem, kako določiti ceno svoje nepremičnine in kako jo predstaviti potencialnim kupcem. Prav tako imajo nepremičninski agenti široko mrežo stikov, vključno z drugimi agenti, kupci in prodajalci. Nepremičninske agencije imajo dostop tudi do druge vrste virov, na primer zgodovinskega arhiva prodanih nepremičnin, orodja za ocenjevanje vrednosti nepremičnine in drugih vrst orodij, s katerimi vam pomagajo prodati nepremičnino.

Pogajalske sposobnosti: Prodaja nepremičnine vključuje zapletena pogajanja, vključno s ceno, zaključnimi stroški in drugimi pogoji. Nepremičninski agenti so izkušeni pogajalci in vam lahko pomagajo doseči najboljše mogoče rezultate teh pogajanj. Običajno so pogajanja uspešnejša, ko se ne pogajata neposredno kupec in prodajalec, ampak je med njima še vmesni člen, v tem primeru nepremičninski agent.

Trženje in oglaševanje: Nepremičninski agenti imajo veščine ter izkušnje za učinkovito trženje in oglaševanje vaše nepremičnine potencialnim kupcem. To vključuje ustvarjanje privlačnega, vendar realnega oglasa, vodenje ogledov in doseganje njihove mreže stikov.

Urejanje dokumentacije: Postopek prodaje nepremičnine vključuje veliko količino dokumentov in pravnih postopkov. Nepremičninski agenti so seznanjeni s temi zahtevami in vam lahko pomagajo pri nemotenem ter učinkovitem vodenju postopkov.

Zmanjšanje stresa in prihranek časa: Prodaja nepremičnine je lahko stresna izkušnja, še posebej če to počnete sami. Nepremičninski agenti lahko poskrbijo za zamudne in stresne vidike postopka, vam prihranijo čas in med celotnim postopkom zmanjšajo raven stresa. Včasih je za prodajo potrebno veliko število ogledov, nekateri ogledi pa trajajo tudi več kot eno uro. Prodaja nepremičnine je dolgotrajen proces, še posebej če se tega lotevate sami. Nepremičninski agenti vam lahko prihranijo čas, saj opravijo velik del postopka namesto vas in vam tako sprostijo čas, da se osredotočite na druge stvari.

Objektivnost: Ko prodajate nepremičnino, se zlahka zgodi, da zaradi čustvene navezave na nepremičnino sprejemate odločitve, ki morda niso v vašem interesu. Nepremičninski agenti prinašajo objektivno perspektivo ter vam lahko zagotovijo smernice in nasvete na podlagi svojega poznavanja trga in izkušenj.

Boljši finančni rezultat: Če sodelujete z nepremičninskim posrednikom, imate več možnosti, da svojo nepremičnino prodate po višji ceni, saj imajo več izkušenj s pogajanji in preostalimi predhodno omenjenimi veščinami.

Če povzamemo, sodelovanje z nepremičninskim agentom pri prodaji nepremičnine ponuja številne prednosti, vključno s poznavanjem trga in strokovnim znanjem, prihrankom časa in stresa ter boljšim finančnim rezultatom. Če nameravate prodati svojo nepremičnino, razmislite o sodelovanju s profesionalnim nepremičninskim posrednikom, da si zagotovite najboljši mogoč rezultat.

Prav tako je treba biti previden pri nakupu nove nepremičnine. Nemalokrat se namreč zgodi, da zaradi čustvene vpletenosti spregledamo pomembne dejavnike, ki jih čez čas lahko obžalujemo.

Na vprašanje, na kaj je treba še posebej paziti, ko se odločite za nakup nepremičnine, in kako se sploh lotiti takšnega projekta, odgovarja Jaka Petek, direktor nepremičninske agencije:

"Vsakemu bi svetoval, da se ali pri nakupu ali pri prodaji odloči za izpeljavo posla prek nepremičninske agencije. Pri izbiri nepremičninske agencije mora biti stranka še posebej previdna, priporočam, da izberejo agencijo, ki ima izkušene nepremičninske agente in je že dolgo prisotna na slovenskem trgu. Večinoma ljudje naložbeno nepremičnino kupujejo iz prihrankov, zato mora nepremičninska transakcija potekati zanesljivo in brez kakršnihkoli težav. To stranka doseže s tem, da izbere tako nepremičninsko agencijo, kot sem jo omenil v začetku odgovora."

Jaka Petek, direktor nepremičninske agencije Foto: Svet Real

Nove moderne hiše na ključ v Šmarju - Sapu Na mirni in prijetni lokaciji v Šmarju - Sapu je skoraj že končan projekt samostoječih hiš, ki jih bosta krasila moderna arhitektura in dizajn. Nepremičnine zaradi svoje lokacije kupcu ponujajo vse, kar potrebuje za kakovostno življenje. Objekti bodo zgrajeni iz najkakovostnejših materialov, kar jih trg trenutno premore, in po zadnjih evropskih standardih.



Celoten projekt je zasnovan iz štirih pasivnih in kakovostnih samostojnih hiš. Vselitev je predvidena novembra 2023.



Glavna prednost hiš je, da se prodajajo popolnoma končane. To pomeni, da je treba po nakupu samo še kupiti opremo in že se lahko vselite v hišo.



1 / 3 2 / 3 3 / 3 Odlična priložnost za nakup nepremičnine v okolici Ljubljane!



Vas zanima več? Stopite v stik z nepremičninsko agencijo Svet Real

Svet Real Ljubljana
Rovšnikova ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 230 70 70
E-mail: info@svet.si

Naročnik oglasnega sporočila je SVET REAL D.O.O.