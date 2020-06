Zakaj investirati v nepremičnino ob obali?

Ob obali je vsak letni čas drugačen in po svoje mamljiv. Ni lepšega kot imeti svoje zatočišče ob morju, kjer bi lahko opazovali čudovito naravo v vsakem letnem času in kjer bi si naši otroci lahko ustvarili kup nepozabnih spominov.

Ko si kupiš sanje …

Kaj je lepše od lastne hiše na morju in uživanja na jutranjem soncu? Foto: Getty Images

Investicija v nepremičnino ob morju je, kot bi si kupovali sanje. Naša morska hišica ima lahko različne vloge – lahko je naše prvotno domovanje ali poletna počitniška hišica. Lahko je naš dodaten vir zaslužka, če jo oddajamo v turistične namene ali pa jo želimo obdržati za prihodnje rodove.

Ne glede na namen nepremičnine se moramo investicije lotiti zelo preudarno. Več ko vemo o nepremičnini in lokaciji, bolj se bo investicija obnesla na dolgi rok. Če ne poznamo lokacije, jo spoznajmo – v mestu ali naselju, ki nas zanima, preživimo nekaj dni in raziščimo okolico. Kako daleč je trgovina, kje je zdravniška oskrba, kako daleč je mesto, kjer je mogoče urediti različne formalnosti? Ali so v bližini restavracije, nam je to sploh pomembno?

Veliko ljudi si ne želi prebivati na odročnih lokacijah. Ste tudi vi med njimi? Okolica nepremičnine in storitve, ki so na voljo v bližini, so namreč zelo pomembne za udobno bivanje med počitnicami. Tudi oddaja takšne nepremičnine bo veliko lažja, če bo poskrbljeno tudi za preostale pomembne zadeve, kot so nakupi in zdravje. Pozanimajmo se tudi, kakšno vreme je na določenem območju, kdaj so bila zadnja velika neurja in kakšno škodo so povzročila.

Takšnim negotovostim ob nakupu se najbolje izognemo, če investicijo opravimo z zaupanja vrednim posrednikom, ki za nas opravi celostno storitev od prvega stika, ogleda nepremičnin, nasvetov, preverjanja stanja nepremičnine v zemljiških knjigah pa vse do sklenitve kupo-prodajne pogodbe, reševanja davčne prijave, vknjižbe novega lastnika v zemljiške knjige ter vročitve dokumentov o lastninski pravici.

Tako smo lahko prepričani, da se sanje o idilični nepremičnini na rajski lokaciji ne bodo spremenile v nočno moro ter da si bomo ob morju uredili prostor za brezskrben počitek, sprostitev in zabavo ali pa zanesljiv dobiček.

Zakaj izbrati prav Krk?

Otok Krk je po Cresu drugi največji hrvaški otok, obala je zelo razčlenjena. Dostopen je prek mosta ali s trajektom s Cresa ali Raba. Foto: Getty Images

Krk je zelo blizu in v nekaj urah smo lahko že na svoji lastni terasi ter uživamo v ugodni obmorski klimi. Zaradi bližine nam je lokacija na voljo vse leto. Tudi povpraševanje po najemu počitniških kapacitet na Krku je tako veliko, da smo lahko prepričani, da se nam bo investicija hitro povrnila, saj nastanitev med poletjem gotovo ne bo samevala – če bomo le dobro gospodarili z njo in gostom zagotavljali prijetno udobje.

Poleg vsega naštetega pa Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v šengensko območje, o vstopu pa morajo še glasovati v evropskem parlamentu. Tudi uvedba evra kot denarne valute je že v postopku, kar pomeni, da se cene nepremičnin po uveljavitvi evra kot denarne valute lahko dvignejo.

Otok, ki se ga ne moremo naveličati

Številni zalivi okrog Stare Baške imajo prodnato plažo in zagotavljajo dovolj zasebnosti za popolno sprostitev. Foto: Getty Images

Otok Krk je eden največjih jadranskih otokov, ki med Slovenci uživa sloves zelo priljubljene turistične destinacije. S kopnim ga povezuje most, ki je od pred kratkim brezplačen, zaradi česar Krk postaja še bolj privlačen. Na Krku čisto vsak lahko najde idiličen kotiček zase, pa naj bo to obljudena mestna plaža, večerna promenada sredi starega mesta ali pa odmaknjena prodnata plaža s kristalno čistim morjem. Krk ima toliko različnih obrazov, da ga lahko obiskujemo dolga leta, pa še vedno ne bomo mogli odkriti vseh njegovih skrivnosti.

Kako do rajske nepremičnine na enem od najlepših jadranskih otokov?

Nepremičninski trg na Krku je zelo raznolik in ponuja različne nepremičnine, od razkošnih vil z bazenom in hiš do apartmajev, gradbenih zemljišč in poslovnih prostorov.

Nepremičninska agencija Vitus je specializirana prav za posredovanje nepremičnin na območju otoka Krka in se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami, največjo ponudbo različnih nepremičnin in celostnim naborom storitev za vsakega potencialnega kupca.

Bi radi hišo po svoji meri?

Za tiste, ki bi si radi ob morju zgradili svojo sanjsko počitniško hišo ali hišo za oddajanje ima nepremičninska agencija Vitus na voljo tudi celovite storitve svojega projektnega oddelka, v sklopu katerega ponuja arhitekturno in inženirsko projektiranje. Tako dobite pod eno streho vse storitve od začetka do konca investicijskega ciklusa.