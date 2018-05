Za vstop v ta klub potrebujete 25 milijonov dolarjev

Klub nima niti imena niti upravnega odbora. Ima pa seznam, ki ga sestavljajo najbogatejši in najuspešnejši vlagatelji na svetovnih finančnih trgih. Člani kluba pravzaprav postanejo njihova podjetja, celo podjetja v podjetjih, ki imajo dovoljenja za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Takšni posli so običajno rezervirani za institucije, ki upravljajo na stotine milijard dolarjev, piše Bloomberg. In vse to, ne da bi pritegnili pozornost milijonarjev z Wall Streeta.

Koliko članov premore elitni klub ni znano. Pred desetletjem naj bi štel največ tri tisoč članov, a je globalna finančna kriza njihovo število občutno zmanjšala.

Znanih le 12 članov kluba

Bloomberg se je s težavo dokopal do identitete 12 članov kluba, ki so imeli podpisane osebne pogodbe o poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti (pogodba ISDA).

Med njimi sta tudi britanska ustanovitelja hedge skladov Chris Rokos in Michael Platt, kot tudi finančniki iz Deutsche Bank in Goldman Sachsa. Zadnji so pravzaprav postali stranke svojih delodajalcev. Rokos in Platt na Bloombergova vprašanja nista želela odgovarjati.

Med člani kluba so tudi finančniki iz Deutsche Bank. Foto: Reuters

Posameznikom lahko banke zaračunavajo več

Na 542 bilijonov dolarjev vrednem trgu izvedenih finančnih instrumentov osebna pogodba ISDA določa pogoje poslovanja med dvema strankama. Bogatim vlagateljem omogoča, da sklepajo milijonske posle, kar preostalim vlagateljem ni omogočeno.

Kot je za Bloomberg pojasnil nekdanji vodja upravljanja premoženja pri Deutsche Bank in Credit Suisse Manuel de Souza-Girao, lahko banke vlagateljem za te storitve zaračunavajo nekajkrat več kot podjetjem. To pa je hkrati odličen način pridobivanja premožnih strank.

"To ni klub za povprečne trgovce s finančnimi instrumenti, ki letno zaslužijo od dveh do pet milijonov dolarjev," je pojasnil nekdanji trgovec s finančnimi instrumenti Nelson Rangel, zdaj pa glavni investicijski direktor podjetja za upravljanje naložb premožnih posameznikov Raven Capital BV.

Kaj so izvedeni finančni instrumenti?



Izvedeni finančni instrumenti so zapleteni finančni instrumenti in kot taki primerni za izkušene vlagatelje, ki dobro poznajo delovanje finančnih trgov ter se zavedajo tveganj, ki so s tem povezani. Izvedeni finančni instrumenti so po vsebini lahko izredno zapleteni, kljub morebitnim večjim donosom pa s seboj prinašajo tudi povečana tveganja. Mednje spadajo različne opcije, terminske pogodbe, izvedeni finančni instrumenti za prenos posojilnega tveganja …

Za vstop v klub 25 milijonov dolarjev premoženja, na računu pet milijonov

Omenjeni klub pa ni samo za znane in bogate posameznike, temveč so vanj včlanjeni tudi manj znani bankirji in upravitelji skladov, ki so si skozi kariero zgradili dobre poslovne povezave.

Investicijska banka Citigroup od posameznikov za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti zahteva, da imajo pod palcem najmanj 25 milijonov dolarjev. Od tega mora imeti vsaj pet milijonov dolarjev deponiranih na računu banke, razkriva Bloomberg. Banki Goldman Sachs in JPMorgan Chase & Co. neuradno zahtevata še večje vsote.