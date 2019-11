Za seboj pustili milijone neplačanih posojil, zdaj bi gradili vetrnice #video

Medtem ko se zaostrujejo posojilni pogoji za mlade in upokojence, na drugi strani obstajajo ljudje, ki so za sabo pustili že na milijone neplačanih posojil. Podjetja so prenesli na slabo banko, danes pa ustanavljajo nova. Čeprav država vse to ve, prav tem podjetjem prižiga zeleno loč za nove državne projekte.

V oddaji Planet 18 na Planetu so razkrili mrežo podjetij družine Musić, ki je v stečajih svojih treh podjetij državi pustila milijonsko luknjo. Družbe so skupaj najemale posojila, si dajale poroštva, druga drugi zastavljale premoženje in si med seboj prodajale nepremičnine. Med drugim so bili tudi hišni letalski prevoznik visoke politike v obdobju vlade Boruta Pahorja.

Slaba banka prodaja za skoraj sedem milijonov evrov terjatev do propadlega letalskega prevoznika Linxair, s katerim so se v obdobju Pahorjeve vlade prevažali visoki politični uradniki, tudi takratni predsednik države Danilo Türk in notranja ministrica Katarina Kresal.

Ganamm za seboj pustil okoli 25 milijonov evrov dolgov

Po podatkih supervizorja je premierjev kabinet Linxairu nakazal slabega pol milijona evrov. Letalca je obvladovala družina Musić, ki je mrežo povezanih podjetij že povzročila milijonske luknje v žepih upnikov in državi. Večinski lastnik Linxaira je bilo gradbeno podjetje Ganamm, ki je prav tako v stečaju, saj je za seboj pustil okoli 25 milijonov evrov dolgov. Zaradi neporavnanih davčnih obveznosti je stečaj Ganamma predlagala Republika Slovenija. Tako je na slabi banki končalo za tri milijone in pol posojil.

"Prišel je k meni in me vprašal, kakšna je cena, da se umaknem," o investitorju za gradnjo vetrnih elektrarn na območju Senožeč pripoveduje domačin Diego Loredan. Foto: Siol.net

Prav tako so bili Musićevi lastniki podjetja Stanovanjsko naselje. Družba ima zadnja leta negativni kapital. Danes, torej pet let pozneje, pa želi ista družina Musić z najnovejšim podjetjem Vepa, ki ima 81 tisoč evrov minusa, v skoraj 200 milijonov vrednem projektu postavljati vetrnice po senožeških gričih. Z njimi ima izkušnje tudi domačin Diego Loredan. Kot je pojasnil za oddajo Planet 18 na Planetu, se je investitor pri njem oglasil osebno: "Prišel je k meni in me vprašal, kakšna je cena, da se umaknem."

Musićevi so povezani tudi s podjetjem Amicus, ki si obeta 30 milijonov za devet vetrnic na območju Senožeč. Gre za največjega oglaševalca, ki pa svoje obveznosti do občin poravnava šele po vloženih tožbah. Nov narok za poplačilo dolga ima na kranjskem sodišču razpisan za to sredo. "Vetrnice so kot pralnica denarja idealno preživetje za takšne, ki niso sposobni kakšnih boljših poslovnih zamisli," je dejal okoljevarstvenik Anton Komat.

Prebivalce podkupujejo z rentami

O prepletenosti podjetij, ki si obetata bogat energetski pridelek, pa po poročanju Planeta govori naslednja povezava. Direktor Amicusa Primož Kapus je tudi eden od direktorjev Musićeve Vepe, prokuristka Vepe pa je Mojca Grobelnik, ki je hkrati tudi projektna direktorica v Amicusu. Država je projekt spustila iz rok, trdi naravovarstvenik Gorazd Pretnar.

"To pomeni hud psihični pritisk na ljudi, ki živijo v tem prostoru. Nekatere podkupujejo z rentami za naslednjih 15 let," je poudaril Pretnar Investitorji imajo apetite tudi po državnih subvencijah iz obnovljivih virov. Te bo pa na koncu podpisala država. "Zelo jasna so merila in kriteriji, kdo lahko dobi določeno subvencijo, in verjamem, da je podjetje to izpolnilo," je nedavno dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Lastniška mreža podjetja Ganamm in višina dolgov. Foto: Siol.net

A to so isti ljudje, ki so v preteklosti izkopali bančno luknjo in katerih ceno plačujemo vsi državljani. Danes kljub posojilom na slabi banki nimajo nobene omejitve poslovanja - še več, kot je videti, imajo še ali spet podporo države oziroma vladajočih, so še poročali na Planetu.