Za nova stanovanja v Kopru izjemno zanimanje kupcev

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v petek pričenja s prodajo 164 stanovanj v poslovno-stanovanjskem objektu Koprska vrata. Zatrjujejo, da je zanimanje morebitnih kupcev veliko, saj so prejeli že več kot 400 rezervacij za oglede.

Objekt v obliki črke L stoji nasproti sodišča in v neposredni bližini mestnega središča. Na območju se nahajajo vrtec, osnovna šola, srednje šole in fakultete. Leta 2013 ga je zgradila družba ES Gorica, ki je dve leti kasneje končala v stečaju. DUTB, ki je bila z dobrimi 35 milijoni evrov največja upnica omenjene družbe, je nepremičnino prevzela iz stečajne mase in jo dokončala.

Nakup stanovanja pogojen z nakupom dveh parkirnih mest

Stanovanja merijo od 38 do 154 kvadratnih metrov, vsakemu pa pripadata dve lastniški parkirni mesti v podzemni garaži in shramba. Nakup samo enega parkirnega mesta ni mogoč, lahko pa novi lastnik parkirno mesto kasneje proda.

V prvih petih nadstropjih je po 30 stanovanjskih enot, v šestem nadstropju pa se razprostira 14 večjih stanovanj s terasami. Največ je garsonjer oziroma enosobnih stanovanj.

Foto: DUTB V pritličju je naprodaj tudi več kot dva tisoč kvadratnih metrov poslovnih prostorov, ki bodo razdeljeni na največ 29 enot, odvisno od zahtev kupcev.

Zavezujoče ponudbe zbirajo do 31. maja

Prodaja bo potekala od 26. aprila do 31. maja po načinu zbiranja zavezujočih ponudb. Tisti kupec, ki bo ponudil največ, bo postal lastnik stanovanja. Okvirne cene znašajo od dva tisoč evrov do 2.600 evrov za kvadratni meter, odvisno od velikosti in lege stanovanja. V ceno sta vključeni dve parkirni mesti in shramba.

Najcenejše stanovanje je na voljo za okoli sto tisoč evrov, najdražje pa za dobrih 250 tisoč evrov. Povprečno se cene gibljejo okoli 150 tisoč evrov.

Ogled stanovanj bo mogoč v času dnevov odprtih vrat od 26. aprila do 26. maj. Potencialni kupci bodo imeli do 31. maja časa, da oddajo svojo zavezujočo ponudbo.

Foto: DUTB

Varščina za resnost zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj znaša pet tisoč evrov za en oddan obrazec, na njem pa lahko kupec navede do tri izbrana stanovanja. Za ogled stanovanj se morajo kupci predhodno najaviti in rezervirati termin ogleda na telefonski številki 080 73 15 ali prek elektronske pošte info@koprskavrata.eu.

Veliko starejših prebivalcev Slovenije se želi preseliti na Obalo

"Gre za solidno gradnjo na zanimivi lokaciji, kjer povpraševanje presega ponudbo. Realno je pričakovati, da bodo stanovanja prodajali od 2.500 evrov navzgor za kvadratni meter. To je cena, ki je za trenutno razpoloženje kupcev sprejemljiva," pojasnjuje Tilen Martinuč, direktor podjetja za poslovanje z nepremičninami Apertura iz Kopra.

Martinuč Koprskih vrat ne želi primerjati z Nokturnom, ki ga je prav tako prodajala DUTB. "Ker Koprska vrata ležijo blizu mestnega središča imajo drugačen krog kupcev, predvsem pa je spekter bistveno širši. Stanovanja so zanimiva tako za domačine kot za vikend oziroma oddajanje v najem," pravi Martinuč. Dodaja, da v zadnjem času opaža veliko starejših kupcev iz notranjosti Slovenije, ki prodajo svoje prevelike hiše ali stanovanja in se selijo v manjša stanovanja na Obalo.

Če si bodo izbrani kupci premislili, bodo ostali brez varščine

DUTB bo po izteku roka za odpiranje ponudb izbrala kupce stanovanj in jih pozvala k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe. Izbrani kupci so po prejemu omenjenega obvestila dolžni pristopiti k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe. Če tega ne storijo, se jim varščina ne vrne.

Foto: DUTB Po podpisu prodajne pogodbe mora kupec v roku treh dni na račun DUTB plačati aro v višini 10 odstotkov prodajne cene (pri čemer se varščina všteje v znesek are). Ara se všteje v kupnino in se šteje za prvi obrok kupnine. Preostanek kupnine mora kupec na račun prodajalca DUTB plačati najkasneje v roku 60 dni od sklenitve pogodbe. Prodajalec bo kupcu izročil ključe stanovanja najkasneje v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine.