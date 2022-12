Za 6,2 milijona evrov vreden projekt 2,2 milijona evrov evropskih sredstev

Oglasno sporočilo

V Talumu so v zadnjem desetletju poleg intenzivnega prestrukturiranja z inovativnostjo pozornost posvečali tudi digitalizaciji procesov, ki je temeljila na avtomatizaciji, robotizaciji in informatizaciji procesov. S projektom Aluminij 4.0, ki so ga javnosti podrobno predstavili danes, nadaljujejo digitalno preobrazbo tovarne ob sodelovanju konzorcijskih partnerjev, podjetij Inova IT in Comland. Za projekt Aluminij 4.0 je konzorcij partnerjev pridobil 2,2 milijona evrov evropskih sredstev v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost.

Skupna vrednost projekta Aluminij 4.0 znaša 6,2 milijona evrov, z njim pa bodo konzorcijski partnerji okrepili dejavnosti vpeljevanja naprednih digitalnih tehnologij v proizvodnji aluminija. V okviru projekta bodo razvili in implementirali rešitve za poenostavljanje in pohitrenje procesov na določenih področjih, ki jih bodo v nadaljevanju širili in implementirali naprej. Želijo vzpostaviti tudi testno okolje za napredne digitalne tehnologije, t. i. Sobo 4.0, kjer bodo testirali, nadgrajevali in razvijali rešitve v smeri pametne tovarne.

Predsednik uprave Taluma Marko Drobnič ob predstavitvi projekta Aluminij 4.0. Foto: Stanko Kozel

Vsebinska struktura projekta vključuje dvanajst glavnih projektov, aktivnosti, ki odgovarjajo na globalne izzive proizvodnje, značilne za Talum in širšo industrijo predelave aluminija ter se navezujejo na konkretne izzive tovarne in konzorcijskih partnerjev.

Glavni elementi projekta Aluminij 4.0:

Digitalna strategija

Gre za celovito zastavljen dolgoročni koncept in idejo digitalizacije tovarne za obdobje 2022–2024.

Pametna logistika, robotizacija linije in robotizacija zlaganja

Zajema projekte s področja proizvodnje rondelic in ulitkov.

Digitalna podatkovna platforma v proizvodnji

Ta predstavlja vmesni člen za povezovanje in oskrbo s podatki za vse preostale sisteme, aplikacije in storitve v sistemu. Omogočala bo zajem, upravljanje in spremljanje podatkov s področja proizvodnje ulitkov.

Avtomatska prepoznava napak izdelkov in Digitalna platforma za upravljanje/napovedovanje kakovosti

Gre za digitalizacijo celotnega procesa nadzora, upravljanja tako vizualne kot tudi druge kontrole izdelkov za napovedovanje kakovosti končnega izdelka.

DigiTAL-UM

Gre za napredne digitalne tehnologije, ki jih bodo uvedli skozi prenovo ključnih poslovnih procesov v obliki vzpostavitve celovite in poenotene ePlatforme DigiTAL-UM za poenostavljanje celotnega poslovanje. Vključuje in povezuje področja, kot so prodaja (B2B modul), trženje (CRM modul), dokumentacijski sistem DMS (DS BC), proizvodnjo s vključevanjem MES-podatkov, kakovost (LCA modul) za spremljanje ogljičnega odtisa, IQS-orodje za spremljanje APQP razvoja ter ERP kot osrednji sistem, ki povezuje vse navedene module. Cilj projekta je digitalizacija in poenotenje vodenja procesov ter podpora sistemom, ki se skozi čas razvijajo.

Digitalna podpora uporabnikom

Ta je temeljni element digitalne preobrazbe pri izboljšavi izkušnje kupca in uporabnikov.

Digitalni dvojček, digitalni potni list in orodje za digitalno planiranje ter simulacijo

Projekti predstavljajo nadgradnjo digitalizacije procesov v proizvodnji in ponujajo rešitve za napredne procese na osnovi analize podatkov, simulacije procesov, tokov izdelkov in naročil v proizvodnji ter spremljanje in upravljanje skladnosti izdelkov skozi celoten proces.

Digitalno delovno mesto in eHRM

Projekt zajema vpeljavo digitalnega delovnega mesta, ki je podprto s platformo eHRM (modulom) in povezano s platformo DigiTAL-UM, ki bo namenjena celovitemu upravljanju kadrov, njihovim kariernim načrtovanjem, učenjem, usposabljanjem ter sodelovanju v okviru delovnega procesa. Podpira tudi proces inoviranja in razvoj kadrov, digitalne mape zaposlenih, evidence ...

Podjetje Inova IT v projektu Aluminij 4.0 pokriva tehnologije digitalnih dvojčkov ("digital twins") ter veriženja blokov ("blockchain") in nekatere elemente umetne inteligence ter strojnega učenja. Je nosilec izvedbe posameznih projektov digitalne preobrazbe, kot so vzpostavitev digitalnega dvojčka v proizvodnji, digitalnega potnega lista izdelkov z blockchainom in vzpostavitev digitalnega sistema planiranja in simulacij za proizvodnjo.

Podjetje Comland v projektu Aluminij 4.0 pokriva vizualizacijske sisteme za prepoznavo, ki se uporabljajo v procesih izdelave izdelkov (prepoznava napak, razpok, nepravilnosti ipd.) za zagotavljanje končne kakovosti izdelkov ter zmanjševanja izmeta. Podjetje tudi obvladuje in uporablja v svojih rešitvah tehnologije "big data" (zbiranje, analiza, obdelava) in nekatere elemente umetne inteligence ter strojnega učenja in je nosilec izvedbe posameznih projektov digitalne preobrazbe, kot so digitalna podpora uporabnikom ter digitalna platforma za vizualno kontrolo in napoved kakovosti.

Mag. Anton Verdenik iz Taluma, Darko Mišov iz Comlanda in dr. Simon Jurič iz Inove IT (od leve). Foto: Stanko Kozel

Projekt Aluminij 4.0 so danes predstavili mag. Anton Verdenik iz Taluma, dr. Simon Jurič iz Inove IT ter Darko Mišov iz Comlanda. Predsednik uprave Taluma Marko Drobnič pa je uvodoma izpostavil, da bo Talum z digitalno preobrazbo postal pametna tovarna, ki bo sposobno hitro in učinkovito odgovarjati na zahteve in spremembe na trgu ter se povezovati v nove digitalne verige vrednosti. V vsakem trenutku bo na podlagi zbranih podatkov pripravljena in odporna proti morebitnim različnim nepredvidljivim dogodkom v okolju ter trajnostno naravnano tako z vidika procesov in izdelkov kot tudi z vidika okoliškega in družbeno odgovornega ravnanja, kjer se pričakuje še dodatne zahteve in standarde pri zniževanju ogljičnega odtisa, obvladovanje celovitega življenjskega cikla izdelka ter upoštevanje principov krožnega gospodarstva in energijske učinkovitosti.

