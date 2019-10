Wizzair snubi Adrijine stevardese: mamljivo za mlade, za starejše ne toliko #video

Odpuščene stevardese Adrie Airways snubi madžarski nizkocenovni letalski prevoznik WizzAir. Če so še pred tednom dni obupane zapuščale delovna mesta na Adrii, so bile danes veliko boljše volje. Vseeno pa se razgovorov za nove službe niso udeležile v tako velikem številu, kot so pričakovali.

"Mislila sem, da nas bo prišlo več," je za oddajo Planet 18 povedala nekdanja Adrijina stevardesa, 26-letna Sara Levstek. Danes jih je bilo na razgovoru v ljubljanskem City Hotelu zgolj okoli 15 takih, ki so prej letele z Adrio. Med njimi večinoma mlajši obrazi, brez družin, ki jim odhod v tujino pomeni izziv.

Eden izmed razlogov je zagotovo ta, da so plače stevardes približno enake, kot so bile do zdaj na Adrii, medtem ko bodo piloti v tujini dobili tudi do trikrat višje.

Novinarski ekipi v hotelu ni bilo dovoljeno snemati, a kot jim je povedala Levstkova, sta predstavitev vodili dve mladi dekleti. "Sproščeni sta bili, nič kaj strašnega ni," je povedala.

Starejšim je težje dobiti službo v Evropi

Šestindvajsetletna študentka psihologije Lara Levstek je pri Adrii delala prejšnje leto. Kot je pojasnila Levstkova, so bile na predstavitvi večinoma mlada dekleta. Kot je še dejala, starejšim stevardesam odhod v tujino verjetno pomeni izziv, sploh če imajo družino. "Po mojem mnenju so večinoma mladi pripravljeni iti živeti v tujino," je dodala.

Da sta starost in družina lahko ovira, se strinja tudi pilot Jože Slana, ki je Adrii služil celih 40 let. "Mlajšim ni težava najti službe, starejšim je težje dobiti ustrezno službo v Evropi," razlaga.

Lara se je za poklic stevardese odločila, ker sta ji všeč delo z ljudmi in spoznavanje novih držav. Selitev se ji zdi prej izziv kot težava. "Za zdaj se odločam, da bi šla v Anglijo, ker sem tam tudi študirala," pravi.

Po nekaj urah je letalska družba WizzAir objavila 12 številk kandidatov, med katerimi jih je bilo 10 iz Adrie, tudi Lara. Kandidati so se uvrstili v naslednji krog, kjer se bodo preizkušali v situacijah, v katerih se lahko znajdejo na letalu.